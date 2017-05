AA Gent wil Sven Kums: 'Wij hebben onze eigen sterke argumenten'

Sinds AA Gent Sven Kums (29) vorige zomer verkocht aan Watford, dat hem ter beschikking stelde van Udinese, hielden de verwijzingen naar de middenvelder niet op. AA Gent miste Kums, de Rode Duivel was niet goed vervangen en de grote uitdaging wordt om Kums volgend seizoen wel waardig te vervangen. Dan vraag je je af: wat vinden ze er bij AA Gent van dat diezelfde Kums onderweg zou zijn naar Anderlecht?

'Indien hij naar Anderlecht gaat, zou mijn hart bloeden. Maar het is nog niet zo ver', zegt AA Gent-voorzitter Ivan De Witte, die bekent dat AA Gent er alles aan doet om de centrale middenvelder terug te halen naar de Ghelamco Arena. 'Ik sprak inderdaad met hem.'

'De extra troef van Anderlecht is dat het volgend seizoen Champions League speelt', zegt De Witte. 'Champions League is het enige dat wij Kums niet kunnen bieden. Helaas. Daarvoor hadden we op de laatste speeldag van PO1 moeten winnen op Club Brugge. Dan waren we als tweede geëindigd en zaten we in de voorronde van de Champions League. Maar bon, c'est la vie. Wij proberen hem te overtuigen met onze eigen sterke argumenten.'