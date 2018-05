Aad de Mos: 'Als Martinez zijn systeem blijft spelen, kunnen Rode Duivels beter thuis blijven'

'Als Roberto Martínez zijn systeem blijft spelen, hoeven we niet eens te gaan. Dan kan je beter thuis blijven. Elk middenveld dat met drie speelt, speelt je helemaal dronken. Marouane Fellaini, Kevin De Bruyne en Axel Witsel kunnen dat niet belopen. Dat hebben we tegen Mexico én tegen Japan gezien. Ook de mensen aan de buitenkant zijn een probleem. Thomas Meunier is aan de rechtse kant de beste opbouwende man, maar zodra hij moet verdedigen, holala... Naar voor tegen de kleintjes is dat geen probleem, maar zodra je uitkomt tegen een ploeg die gelijk is aan jou of die sterker is, kom je rechts tekort met Meunier en links met YannickCarrasco. Dat Martínez maar doet wat ik direct zou doen: samenzitten met Thibaut Courtois, Vincent Kompany, Eden Hazard en De Bruyne en bespreek het, samen met ThierryHenry.'

Zou hij Radja Nainggolan meenemen? 'Ja. Speelt altijd bij mij. De enige speler die zich in de heenmatch op Liverpool bij Roma kon handhaven qua handelingssnelheid. Wees blij dat die eens een sigaretje rookt, dat die een pintje drinkt, dan ben je van die dooie boel af. Ik praat regelmatig met Kevin Strootman, zijn ploegmaat bij AS Roma. Die zegt: er is geen betere speler dan hij. Onbegrijpelijk als België hem niet meeneemt.'

Is de conclusie dan dat de Rode Duivels uiteindelijk geen stap verder staan dan onder MarcWilmots? 'Ja. Ze hebben allemaal valse wedstrijden gespeeld, die niets opleveren.'