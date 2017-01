Aad de Mos: 'Het Belgisch voetbal is alleen maar beter geworden'

Omdat hij voor tv ook wedstrijden in de Nederlandse Eredivisie meepikt en analyses van matchen in Spanje en Engeland maakt, is Aad de Mos goed geplaatst om te vergelijken. 'Als ik voor tv al eens een wedstrijd als West Bromwich Albion-Burnley bekijk, wil ik al na tien minuten naar huis. Probeer eens iets te halen uit Granada-Las Palmas: Spaans voetbal is, net als in Nederland, beperkt tot drie clubs. Bij een wedstrijd in de Eredivisie val ik na een kwartier in slaap na de vijftigste breedtepass. In België vind ik het allemaal razend spannend, er is strijd. Eupen dat Club Brugge klopt voor de beker, dat zie je in Nederland niet.'

Wat heeft hem voor Nieuwjaar op de Belgische velden aangenaam verrast? De Mos: 'Als ik als pure liefhebber ergens een abonnement zou nemen, zou ik dat altijd doen bij AA Gent. Ik vermaak me enorm als ik AA Gent in hun stadion bezig zie, of merk hoe ze in de laatste seconde tegen Konyaspor de kwalificatie afdwingen. Iedereen zou in zo'n laatste minuut lange ballen gaan spelen, maar zij bleven geduldig zoeken naar de oplossing. Dat vind ik het meest opvallende: dat Hein Vanhaezebrouck een soort voetbal speelt dat mensen raakt. Zijn escapades naast het veld horen een beetje bij de emotie en het niet meer gewend zijn om wedstrijden te verliezen.'

'Opvallend vind ik ook de remonte van KV Mechelen met Yannick Ferrera en dat gun ik hem van harte. Ik heb Aleksandar Jankovic altijd een beetje een blaaskaak gevonden, die zich goed omringt met een kringetje van makelaars, en die bij Standard belandde omdat hij in het circuitje van Olivier Renard zit. Ferrera vind ik iemand die een wedstrijd leest en een ploeg naar zijn hand kan en wil zetten.'

De Mos was in het verleden nochtans kritisch voor Ferrera en verweet hem onder meer opportunisme bij zijn overstap van STVV naar Standard. De Mos: 'Dat klopt. Maar hij heeft mij intussen wel getoond dat hij het in de vingers heeft, beginnend met het winnen van de beker en door de manier waarop hij kan wisselen van systemen. Hij heeft bij Standard zijn nek uitgestoken door wat vedettes op de tribune te zetten. Daar had hij steun van de beleidsmakers voor nodig, en die heeft hij niet gekregen. Maar nu is Mechelen een kandidaat om bij de eerste zes te komen.'

'De nieuwe lichting Belgische trainers zet hun wil om te winnen over op de spelers', is De Mos van oordeel. 'In mijn trainersperiode zaten ze nog een beetje in de Raymond Goethals-filosofie: de nul was heilig. Nu vallen alle ploegen die in de buurt van de eerste zes zitten aan. Het Belgisch voetbal is alleen meer beter geworden.'

