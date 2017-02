'Aan interlandvoetbal valt noch in Afrika noch in Europa dezer dagen veel pret te beleven'

De Afrika Cup is aan de halve finales toe, maar in België valt het evenement niet te volgen. Geen reden om al te treurig te zijn. Tenzij u de definitieve ondergang van Georges Leekens live wilde meemaken. De Bruggeling slaagde er niet in om topfavoriet Algerije te plaatsen voor de tweede ronde. Les Fennecs wonnen niet één wedstrijd en Leekens stapte zelf op.

