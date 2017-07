Aaron Leya Iseka: 'Ik ben niet de nieuwe Leye'

Zijn uitleenbeurt aan Marseille was sportief gezien geen succes, maar toch vond de jonge Anderlechtspits het een positieve ervaring, zegt hij in Sport/Voetbalmagazine. 'Als ik tien keer opnieuw naar daar zou kunnen gaan, zou ik het tien keer doen. Je moet naar het volledige plaatje kijken: ik was maar achttien jaar en ik had een jaar stilgelegen na een operatie aan gescheurde kruisbanden. Toch liep het in het begin goed: ik speelde verschillende matchen en trainer Franck Passi was tevreden. Daarna is mijn situatie veranderd. Ik had zeker beter kunnen en moeten doen op een aantal vlakken, maar dat neemt niet weg dat ik nog altijd goede herinneringen overhoud aan mijn verblijf daar.'

Hij keerde deze zomer terug naar het Astridpark, zij het voor zeer korte duur, want Leya Iseka werd meteen weer verhuurd aan Zulte Waregem. 'Ik heb er geen flauw idee van wat de bedoelingen van Anderlecht zijn met mij', zegt hij. 'Dat is nu mijn zorg niet. Ik concentreer me op mijn persoonlijke evolutie, op mijn sportieve vooruitgang, niet op mijn toekomst op lange termijn bij Anderlecht of een andere club.'

'Er is heel wat geschreven in de kranten, men heeft me ingedeeld bij de jongeren die geen toekomst hebben bij Sporting, het was allemaal heel negatief. Aan de ene kant vind ik dat bizar, aan de andere kant zeg ik tegen mezelf dat dat nu eenmaal het voetbal is en dat het me niet verbaast. Maar ik ben het type niet om me daar slecht bij te voelen. Ik timmer gewoon verder aan de weg. Francky Dury heeft me uitgelegd dat hij op mij rekent om te scoren en aanvallende oplossingen aan te bieden. Dat heb ik genoteerd, maar ik ben niet de nieuwe Leye. In ieder geval kijk ik uit naar het nieuwe seizoen. Onze voorbereiding is perfect, er zijn al automatismen. Dat geeft me echt veel goesting!'

Zulte Waregem speelt op 22 juli de supercup tegen Anderlecht: op een schaal van tien, hoeveel wraak wil hij nemen? Leya Iseka: 'Ik heb die datum natuurlijk wel in mijn hoofd. Die match gaat speciaal zijn voor mij. Dat kan geen wedstrijd als een andere zijn aangezien ik de tegenstander door en door ken en ik er nog driejarig contract heb lopen. Maar wraak komt er voor mij niet bij kijken. Het is eerder een match om op een vriendelijk en positieve manier te laten zien dat ik er nog ben, dat ik nog altijd mijn kwaliteiten heb als spits.'