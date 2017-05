Afrikaanse coach Sadio Demba: 'Wie niet gelukkig is in leven, kun je niets bijbrengen op veld'

"Ik hoef niet met Afrikaanse spelers te spreken om te weten wat er in hen omgaat", zegt Sadio Demba (51), de Senegalees die volgend seizoen hoofdcoach wordt van AFC Tubize. "Dat vóél ik. Ik herken de signalen, want ik ben zelf een Afrikaan die destijds naar Europa is gekomen om te voetballen. Ik beleefde toen dezelfde gevoelens. Aan mij vertrouwen ze ook makkelijker iets toe omdat ze mij niet alleen als hun coach zien, maar ook als hun grote broer en hun vriend."

De gewezen Senegalese international voetbalde in ons land voor SC Menen, SK Roeselare en FC Knokke en was al assistent-trainer bij SV Roeselare, RAEC Mons, Sporting Charleroi, Antwerp, Westerlo en WS Brussels. Zijn mentor Dennis van Wijk prees hem herhaaldelijk als Afrikaans staflid met Europese ervaring in een multiculturele spelersgroep.

"Welke Europese trainer kan zich inleven in de ramadan en zo begrijpen wat een speler dan voelt?", werpt Demba op. "Zo zijn er veel dingen die eigen zijn aan het Afrikaanse milieu. Kennis en ervaring laten mij toe situaties snel te doorzien en op te lossen."

Afrikanen zijn gevoelsmensen, benadrukt hij.

"Wij zijn allemaal geboren in een grote familie en leven ook dag en nacht in die grote familie - grootouders worden bij ons niet in bejaardentehuizen gestoken, maar wonen in hetzelfde huis. We eten samen, we zitten uren samen te praten over van alles en nog wat en we kunnen dat in vertrouwen doen. Eenzaamheid kennen wij niet. Als je dan hier aankomt en alleen in een appartement gestoken wordt, in een land en in een groep waar er een verschil is van taal, van cultuur en van beschaving, dan kan dat ervoor zorgen dat je op sportief vlak niet tot ontplooiing komt. Dat is een heel grote, verre van gemakkelijke stap waar clubs en trainers zich hier meestal niet van bewust zijn, omdat ze de persoon niet kennen, niet weten hoe hij is opgegroeid en niet aanvoelen wat er soms scheelt. Dan is het moeilijk om het allerbeste uit iemand te halen. Hier leven mensen teruggetrokken op zichzelf, is het elk voor zich en moet je opletten wat je tegen wie zegt. Een Afrikaan die hier aankomt, moet meer een klik maken in zijn hoofd dan in zijn voeten."

Details bepalen of hij hier slaagt of niet, of hij wel of niet zijn hoogste rendement kan halen, en meestal is dat een kwestie van omkadering, begeleiding en opvolging, zegt Demba.

"Die mag niet ophouden buiten het voetbal. Er is meer dan de trainingen en de match. Wie niet gelukkig is in het leven, kan je niets bijbrengen op het veld. Het feit alleen dat hij geld verdient, zal een Afrikaan niet gelukkig maken. Er zijn andere waarden, sociale, die sterker doorwegen in zijn geluksgevoel. Daarom is sociale begeleiding zo belangrijk. Wie een profcontract tekent, moet de regels respecteren. Het is niet omdat je een Afrikaan bent, dat je vijf minuten te laat mag komen; discipline geldt voor iedereen en overal. Maar in de beginperiode weten wie je kunt vertrouwen om mee te spreken en om je een beetje aan te moedigen, helpt wel om je aan te passen."