Alexis Saelemaekers: nu al bij populairste namen in de Anderlechtkern

'Zes maanden geleden sprak niemand over onze zoon', vertellen Joëlle en Luc Saelemaekers in koor. 'Het voetbalwereldje was ons nog helemaal vreemd. We wisten niet goed wat ons te wachten stond toen Alexis de grote stap zette naar Anderlecht, maar in de loop der jaren hebben we een aangename omgeving gecreëerd met andere ouders en we hebben daar geweldige mensen ontmoet. Onlangs waren we op de fandag en het was verbazend om mensen te zien rondlopen in shirts met de naam van onze zoon erop. Sinds kort heeft hij het ouderlijk huis verlaten, hij is bij zijn broer gaan wonen, dichter bij het stadion. Ik ben blij dat onze twee zonen samen wonen. Ze zijn belangrijk voor elkaar.'

Nu Youri Tielemans al een tijd in Monaco zit, het contract van Olivier Deschacht ten einde liep en de toekomst van Leander Dendoncker bij Anderlecht onzeker oogt, zou Alexis Saelemaekers weleens snel de nieuwe chouchou van de paars-witte fans kunnen worden. Zij houden van succesverhalen zoals dat van hem.

'Ik ben onlangs in de fanshop geweest en ze hebben me verteld dat zijn shirt een van de best verkochte is bij het begin van het seizoen', zegt zijn makelaar Jean-Marc Schellens. 'Ik vind dat prachtig voor hem. Het bewijst dat de mensen hem appreciëren en dat hij hen geeft wat ze verlangen. Hij loopt en vecht zonder ophouden. Dat zien de mensen graag.'

'Luc Devroe heeft hem voorgesteld om tijdens de zomer van rugnummer te veranderen, maar dat heeft hij afgewezen. Hij is begonnen met nummer 56 en dat bevalt hem', zegt zijn mama.

'Ik geloof echt in hem', besluit zijn makelaar Schellens. 'Toen ik enkele maanden geleden zag hoe goed hij het deed bij de Belgische U19 onder Gert Verheyen, tegen Spanje en Frankrijk, sterkte me dat in de overtuiging dat hij alles heeft om het te maken. Niettemin verwacht ik van hem dat hij minder gele kaarten pakt voor mekkeren...'