'Alleen Izquierdo verdient de Gouden Schoen'

1) Was je verrast door het spelbeeld in de klassieker tussen Standard en Club Brugge? De Rouches kwamen er in eigen huis niet aan te pas.

Jacques Sys: 'De maturiteit die Club Brugge uitstraalde, imponeerde. Er staat een hecht blok dat voetbalt volgens de aloude waarden van Club: geconcentreerd, gestoeld op inzet en mentaliteit. Ze kunnen natuurlijk terugvallen op de automatismen van vorig seizoen, want Preud'homme werkt met hetzelfde materiaal dat kampioen werd. De winteraankopen dienden enkel om de al bestaande fundamenten te verstevigen. Het enige wat ik verbazend vond om lezen, was manager Vincent Mannaert die verkondigde dat de 0 op 18 in de Champions League hen had wakker geschud. Is dat dan altijd weer nodig? Blijkbaar is het iets van deze tijd, want ook andere clubs worstelen daarmee.'

'Wat Standard betreft: dat blijft een stuurloos schip. Aleksandar Jankovic veranderde al enkele keren van systeem, probeerde al twee keepers en twee aanvoerders, hij geeft een radeloze indruk. Waarbij je de vraag kan stellen of hij ook niet overroepen is? Op basis van wat haalden ze hem met grote trom binnen? Aad de Mos noemde Jankovic in Sport/Voetbalmagazine een praatjesmaker. Exact een jaar geleden kwam Standard onder Yannick Ferrera sterk uit de winterstop en dachten we dat de trein vertrokken was, maar het blijft daar een eeuwig zoeken. Moet het bestuur binnenkort weer van trainer wisselen? Als je bestuurlijk geen rust krijgt in de club, is het moeilijk om op sportief vlak iets neer te zetten. Nu, de kloof met de top zes is nog niet onoverbrugbaar, het is nog geen verloren seizoen voor de Rouches, maar dan moeten ze zich zondag op Anderlecht dringend herpakken.'

2) Er waren dit weekend weer heel wat problemen met de veldverwarming in onze eerste klasse. Die installatie is verplicht, maar blijkt niet overal even degelijk te werken, met soms erbarmelijke velden tot gevolg. Moet daar ingegrepen of moeten we daar niet te flauw over doen, vroeger werd er immers ook gespeeld op bevroren velden?

Jacques Sys: 'Vroeger werd dat aanvaard, simpelweg omdat er geen andere keuze was. Maar er werd toen ook sneller beslist om wedstrijden af te lassen dan nu. Ik vond en vind het alleszins geen reclame voor de voetbalsport om op zulke gladde ondergrond te spelen. Je verplicht de mensen al om anderhalf uur in de vrieskou te gaan zitten en dan serveer je hen nog slecht voetbal ook. Want dat die slechte staat van het veld het niveau beïnvloedt, valt niet te ontkennen.'

'Kijk, enkele jaren terug woedde nog de discussie of voetbal een zomer- dan wel een wintersport hoort te zijn. Er is resoluut de kaart van het wintervoetbal getrokken, met onder andere het inkorten van de winterstop. Wel, dan is het minimum dat elke club over veldverwarming beschikt die ook werkt. In het buitenland liggen de velden er als biljartlakens bij, dat moet hier ook kunnen.'

3) De Gouden Schoen-koorts stijgt dezer dagen. Wie mag hem van jou krijgen?

Jacques Sys: 'José Izquierdo was zonder twijfel de beste speler van het kalenderjaar 2016. Ik blijf het wel een vreemde formule vinden om een speler te belonen op basis van twee verschillende seizoenen... maar dat is een andere discussie. Izquierdo was de bepalende man in het behalen van de kampioenstitel en zal dus zeker veel punten scoren in de eerste stemronde. Dit seizoen startte hij wat minder, maar toch was hij nog geregeld beslissend met zijn flitsen van klasse.'

'Ruud Vormer speelde over het hele jaar gezien misschien regelmatiger, maar ik vrees dat hij langs Waalse zijde weinig stemmen zal krijgen. Hij is het soort voetballer dat minder tot de verbeelding spreekt. Izquierdo is de spectaculairste voetballer in onze competitie. Alleen hij verdient die Gouden Schoen. Lukasz Teodorczyk zal in de tweede stemronde ook wel flink wat punten behalen, wellicht zelfs winnen, maar dat zal niet genoeg zijn voor het totaal, vermoed ik.'