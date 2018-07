Analyse: België - Japan, het failliet van een systeem

De samoerai blues. Man, wat kwam die counter in de slotseconden hard aan bij Japan. Een mokerslag. Uitgeteld zegen ze neer, de elf die zo hard hadden gevochten voor elke bal. Het (slechts op papier) grotere verschil in talent hadden ze gecompenseerd met hart, strijdkracht en technisch vermogen. Want anders dan de Russen, die tegen de Spanjaarden een ijzeren gordijn optrokken en na een aartslelijke wedstrijd de tweevoudige wereldkampioen uit het toernooi knikkerden, voetbalde Japan leuk en bevrijd, met veel beweging en diepgang.

