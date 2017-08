Anastasiou: 'Belgische competitie is wel gegroeid, maar focus is groot werkpunt'

KV Kortrijk behaalde zeven op vijftien in zijn eerste vijf wedstrijden. Een puntentotaal dat Yannis Anastasiou best tevreden stelt: 'Van bij het begin heb ik gezegd dat ik zeven à acht punten wilde halen uit de eerste vijf wedstrijden. Dat doel is nu dus bereikt. Het grote werkpunt is de focus, maar dat is niet alleen bij KV Kortrijk het geval. Het lijkt mij tot nu toe een beetje eigen aan het spel in deze competitie. Ik zag al veel wedstrijden en het valt mij op dat er weinig concentratie is. Daardoor worden er te snel te veel fouten gemaakt, bijvoorbeeld in omschakelingsmomenten. Misschien is dat leuk voor het publiek, als het tempo te hoog ligt en er zoveel balverlies is, maar niet voor een trainer. Ik wil dat mijn team meer in balans is, stabieler is. Dat het minder onnodige fouten maakt en niet zo makkelijk de bal weggeeft, want zo breng je jezelf alleen maar in moeilijke situaties. Ons doel is dus om dat te verbeteren en te voorkomen.'

De Griek, vorig seizoen aan de slag bij Roda JC, bestempelt de Jupiler Pro League als een vreemde competitie - 'Kleine ploegen winnen makkelijk van grote ploegen en zeker in het begin van het seizoen is dat raar' - en vindt bijvoorbeeld het Nederlandse voetbal gestructureerder.

Anastasiou: 'Ik vind het spel in Nederland meer ... technisch is, meer ... tactisch ook. Het wordt er meer bepaald door de individuele kwaliteit en het gogme. Hier is het spel meer... fysiek, er zijn meer duels en het spel is ook vrij open. Dat maakt dat er vaak minder balans is tussen aanvallen en verdedigen. Ik vind de Belgische competitie de voorbije jaren wel gegroeid, ik zie goeie dingen, maar zoals ik al zei: de focus is een groot werkpunt. Ik zie veel spelers die overal naartoe willen lopen, die achter de bal lopen, maar... hoe en wanneer ze druk moeten zetten, lijken ze niet zo goed te weten. Het is een kwestie van training, scherpte en de juiste keuzes maken, maar ook van communicatie. Wij bijvoorbeeld beschikken over voldoende spelers met ervaring in deze competitie, maar ze praten weinig.'