Anastasiou moet hecht KV Kortrijk smeden

KV Kortrijk maakte maandag bekend dat het een overeenkomst voor drie seizoenen bereikte met Ioannis Anastasiou (44). De Griek, die ook over de Belgische nationaliteit beschikt, zal in het Guldensporenstadion vanaf volgend seizoen als hoofdtrainer fungeren. Momenteel vervult hij die functie bij Roda JC. Met de Nederlandse eersteklasser zit hij op dit moment in een degradatiestrijd verwikkeld. Vorige zomer tekende hij in Kerkrade een eenjarig contract. Hij had er geen uitzicht op een verlengd verblijf.

Maes en Hasi te duur

Anastasiou is geen onbekende in België: in het seizoen 1999/2000 speelde hij als spits voor Anderlecht, maar werd er nooit een vaste basisspeler. Hij kwam toen van OFI Kreta. Na zijn passage in de Belgische competitie trok hij naar Nederland en kwam daar uit voor Roda JC, Ajax, Sparta en Omniworld. Hij verzamelde vijf caps voor Griekenland. In 2008 startte hij zijn trainerscarrière bij Panathinaikos als assistent van Henk ten Cate. Daarna was hij achtereenvolgens assistent-coach bij Jong Ajax, twee maanden assistent-manager van Brian McDermott bij Reading en van de zomer van 2013 tot begin november 2015 hoofdcoach van Panathinaikos. In 2014 won hij met die Griekse topclub de beker.

Twee jaar geleden praatte toenmalig KVK-manager Patrick Turcq al eens met Anastasiou, die toen zelfs in Kortrijk een competitiematch tegen zijn ex-club Anderlecht bijwoonde. De Griek stond in die tijd al goed aangeschreven binnen de club: een gentleman, een people manager met een constructieve kijk op voetbal. Hij zat toen nog bij Panathinaikos en het kwam niet tot een overgang. Na het plotse vertrek van Yves Vanderhaeghe werd Johan Walem T1 van KVK.

Nu stonden voor de opvolging van Karim Belhocine Peter Maes en Besnik Hasi boven aan het verlanglijstje. Maar zij bleken (financieel) niet haalbaar voor een club als KV Kortrijk.

Leiders gezocht

Anastasiou spreekt Nederlands en beschikt over het vereiste Pro Licensediploma. Hij kreeg de belofte dat de technische staf en de spelerskern versterkt zullen worden. In overleg met de club zal hij daar nu werk van maken. Voornaamste werkpunt van de nieuwe coach wordt de eendracht terugbrengen in de kleedkamer en op het veld. Een van de problemen was de leiderschapsleemte die in de groep ontstond. Aanvoerder Nebojsa Pavlovic en viceaanvoerder Gertjan De Mets speelden dit seizoen nog maar weinig, zijn beiden einde contract en vertrekken zo goed als zeker uit het Guldensporenstadion.

Bij KV Kortrijk staan momenteel acht Balkanspelers onder contract, van wie drie Grieken: doelman Michalis Sifakis (einde contract), centrale verdediger Dimitrios Goutas (geleend van Olympiacos) en centrumspits Thanasis Papazoglou (uitgeleend aan Roda JC).

Karim Belhocine blijft tot het einde van het seizoen hoofdtrainer. Een van zijn assistenten, beloftentrainer Bram Lucker, liet al weten dat hij vertrekt.