Anastasiou vervroegd ter beschikking van Kortrijk

Twee en een halve week geleden, toen we hem in Kerkrade interviewden, wees niets op een nakend ontslag. Rondvraag bij Nederlandse collega's en bij enkele supporters en medewerkers die naar de training stonden te kijken, leerde ons dat er ondanks de moeilijke omstandigheden weinig of geen kritiek op hem was. Vandaag werd Yannis Anastasiou ontslagen als coach van Roda JC.

'Ook voor ons is het een verrassing dat het zo snel is gegaan', zegt Geert-Jan Jakobs, Roda JC-watcher van het Nederlandse tijdschrift Voetbal International. 'Tot voor kort was de band tussen spelers en trainer gewoon goed, ondanks alle moeilijkheden dit seizoen. Spelers lieten zich positief over de trainer uit en bij elk doelpunt vielen ze hem om de hals.'

De druk werd sindsdien almaar groter, zeker toen Roda op de laatste speeldag bij Vitesse verloor, naar de zeventiende plaats zakte en alsnog veroordeeld werd tot het spelen van de nacompetitie voor het behoud. Het was een klap die ook bij de coach hard aankwam.

'We zagen toen moedeloosheid bij hem en hij liet zich publiekelijk kritisch uit over spelers', aldus nog Jakobs. 'Blijkbaar zijn er onder de druk enkele ervaren spelers gaan twijfelen aan zijn keuzes, aan zijn tactiek, zijn opstellingen en zijn vele wissels de laatste tijd. Vorige week zijn ze bij het bestuur geweest om hun beklag te maken en na de twee zwakke wedstrijden tegen Helmond Sport leidde dat tot zijn ontslag.'

KV Kortrijk maakte een maand geleden, op maandag 24 april, bekend dat Yannis Anastasiou volgend seizoen Karim Belhocine opvolgt als hoofdtrainer. Bij Roda JC liep het contract van de Griek af en was er voor hem geen vooruitzicht op een verlenging. Op zaterdag 29 april woonde hij in de Luminus Arena van KRC Genk de wedstrijd van zijn toekomstige club bij en twee weken geleden was hij in Kortrijk om gesprekken te voeren met het oog op volgend seizoen.

'Achteraf kun je misschien zeggen dat te vroeg bekend is gemaakt dat hij naar Kortrijk zou overstappen', besluit Jakobs, 'en dat de klad er toen een beetje is ingekomen.'