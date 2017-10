Anderlecht bevestigt: Hein Vanhaezebrouck tekent voor drie jaar

RSC Anderlecht bevestigt via Twitter dat Hein Vanhaezebrouck (53) de nieuwe trainer wordt. De West-Vlaming heeft een contract voor drie jaar getekend en zal vanaf woensdag de trainingen leiden.

Over wie Vanhaezebrouck in de technische staf zal bijstaan heeft Anderlecht geen verdere details vrijgegeven. Voor de functie van T2 circuleert de naam van Yves Vanderhaeghe, die kort geleden aan de kant werd geschoven bij KV Oostende.

De landskampioen stelt zijn nieuwe coach voor om 16 uur.

Verwacht

Dat Vanhaezebrouck naar Anderlecht trekt, komt niet als een verrassing. De landskampioen was op zoek naar een vervanger voor de opgestapte René Weiler en het bestuur maakte er nooit een geheim van dat Vanhaezebrouck bovenaan het verlanglijstje stond. Na het vertrek van de Zwitser werd Nicolas Frutos als hoofdtrainer ad interim vier wedstrijden de kans beloofd om zich te bewijzen, maar na de zware thuisnederlaag tegen Celtic (0-3) in de Champions League leek al duidelijk dat daar geen vervolg aan zou komen.

Wel is de timing van het akkoord met Vanhaezebrouck enigszins opmerkelijk. De West-Vlaming trok vorige woensdag de deur achter zich dicht bij AA Gent. Op de persconferentie zei hij dat hij nog 'met niemand contact heeft gehad', een verwijzing naar de geruchten rond een transfer naar Anderlecht, en dat zijn vertrek alleen met zijn situatie bij AA Gent te maken heeft. Donderdag waren er berichten over een akkoord, maar die werden meteen door Anderlecht ontkend. Vrijdag bevestigde Paars-wit dat Vanhaezebrouck kandidaat-coach is, maar dat hij bedenktijd had gevraagd.

Anderlecht is na de landstitel van vorig jaar maar matig aan het nieuwe seizoen begonnen, het sprokkelde na negen speeldagen amper vijftien punten, goed voor een zevende plaats in de stand op negen punten van leider Club Brugge.

Hein Vanhaezebrouck dirigera l’équipe A du #RSCA durant les trois prochaines saisons. Il prendra en charge les entraînements dès mercredi. pic.twitter.com/WjCebaad4t — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) October 3, 2017

Eerste titel

Vanhaezebrouck was sinds de zomer van 2014 aan de slag bij AA Gent, en bezorgde de club enkele historische successen. Zo veroverde hij in 2015 de eerste Gentse landstitel uit de clubgeschiedenis en overwinterde hij het seizoen erop in de Champions League. Dit jaar liep het heel wat minder bij de Buffalo's, en Vanhaezebrouck en de club beëindigden eind vorige maand hun samenwerking.

Vanhaezebrouck, die als speler uitkwam voor WS Lauwe (1983-1984 en 1986-1989), RC Doornik (1984-1985), KV Kortrijk (1985-1986), KRC Harelbeke (1989-1998) en Sporting Lokeren (1998-200), was als hoofdcoach eerder aan de slag bij SV Ingelmunster (2002-2003), SW Harelbeke (2003), WS Lauwe (2004-2006), KV Kortrijk (2006-2009 en 2010-2014) en Racing Genk (2009).