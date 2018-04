Anderlecht blaast titelstrijd nieuw leven in met zege tegen Club Brugge

Lukasz Teodorczyk scoorde na 52 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd in het Constant Vanden Stockstadion. De gelijkmaker van Abdoulay Diaby werd na tussenkomst van de videoref afgekeurd wegens buitenspel.

Club Brugge telde na de reguliere competitie een voorsprong van twaalf punten op de eerste achtervolger en ziet die voorsprong nu krimpen tot drie punten op de achtervolgers uit Anderlecht, nadat het vorige week ook al bij AA Gent verloor. Club kon in deze play-offs bovendien nog geen enkel velddoelpunt scoren.

Blauw-zwart moet zich nu herbronnen met de twee thuiswedstrijden tegen Charleroi en Standard in het verschiet. Anderlecht speelt woensdag de Clasico in Luik.

Boeiende wedstrijd

Het eerste wapenfeit in deze topper kwam van de Bruggelingen, maar nadien trok paars-wit het laken steeds meer naar zich toe in een aangename eerste helft. Diaby had voor een vroege Brugse voorsprong kunnen zorgen, zijn pegel belandde echter op de kruising. De beste kans voor de thuisploeg was voor verdediger Josué Sa, maar invallersdoelman Vladimir Gabulov hield zijn kopbal uit doel. Ook Pieter Gerkens en Teodorczyk vonden het Russische sluitstuk op hun weg naar doel, waardoor 0-0 de ruststand was en daar mochten vooral de Bruggelingen tevreden mee zijn.

Het doelpunt hing in de Brusselse lucht en na 52 minuten kopte Teo een vrije trap van Adrien Trebel tegen de netten. Voor de Poolse international het tweede doelpunt in deze play-offs en het achtste sinds eind februari. De bezoekers waren nergens en daar kwam pas verandering in toen Club-coach Ivan Leko met Wesley en Jordy Clasie vers bloed inbracht voor Stefano Denswil en een alweer vrijwel onzichtbare Lior Refaelov. De Brugse aanvalsregisters gingen plots open en met nog negen minuten op de klok duwde Diaby de gelijkmaker tegen de netten, maar het doelpunt werd even later na tussenkomst van de videoref afgekeurd wegens buitenspel. Verder kwamen de bezoekers niet meer.

Voor Club Brugge rust er een vloek op de verplaatsing naar Anderlecht. De West-Vlamingen konden er al sinds 9 september 1999 niet meer winnen.