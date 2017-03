Anderlecht botst op Manchester United, Racing Genk treft Celta de Vigo

In de andere duels neemt Ajax het op tegen Schalke 04 en Olympique Lyon tegen Besiktas. Dat is vrijdagmiddag geloot in het Zwitserse Nyon.

De heenwedstrijden worden op donderdag 13 april gespeeld, de terugwedstrijden een week later op 20 april.

Zlatan, Pogba en Rooney

Met Manchester United loot Anderlecht de op papier sterkste tegenstander. Bij de Engelse topclub lopen onder anderen Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Wayne Rooney, Juan Mata en Rode Duivel Marouane Fellaini rond. Het team van coach José Mourinho draait in de Premier League echter maar een matig seizoen, het staat na 26 speeldagen op de zes plaats op 17 punten van leider Chelsea. De Red Devils hadden in de vorige ronde ook de nodige moeite met het Russische Rostov, dat afgelopen zomer in de derde voorronde van de Champions League nog te sterk was voor... Anderlecht.

Dat Zlatan het doel weet staan in het Constant Vanden Stockstadion, bewees hij in 2013 met PSG, dat toen in de Champions League met 0-5 won in Brussel:

De laatste ontmoeting tussen Manchester United en Anderlecht dateert van de (eerste) groepsfase van de Champions League in het seizoen 2000-2001. Toen leed Anderlecht een zware 5-1 nederlaag op Old Trafford, waarna het zich in het eigen Constant Vanden Stockstadion naar een knappe 2-1 zege stuntte.

De laatste Belgische club die het opnam tegen ManU is Club Brugge. In 2015 verloor Blauw-zwart kansloos in de voorrondes van de Champions League (3-1 en 0-4)

Goede vorm

Celta de Vigo is het team van onze landgenoot Theo Bongonda (ex-Zulte Waregem) en is na 27 speeldagen elfde in La Liga, met nog een wedstrijd te goed.

De Galiciërs werden in de groepsfase twee keer door Standard op 1-1 gehouden werd. Na Nieuwjaar toonden Celter echter zijn goede vorm en rekende het af met Krasnodar en de Oekraïense grootmacht Shakhtar Donetsk. Half januari wonnen Bongonda en co in de Copa del Rey ook nog met 1-2 op het veld van Real Madrid.

Historisch

Anderlecht haalde voor het laatst in 1997 de kwartfinales van de toenmalige UEFA Cup, Genk schopte het nooit eerder in de clubgeschiedenis zo ver.

Het is bovendien voor het eerst sinds het seizoen 1992-1993 dat twee Belgische clubs de laatste acht van een Europese beker halen. Daarmee is ons land ook het best vertegenwoordigde in deze fase van het toernooi. Genk is overigens ook het langs overlevende team dit seizoen in Europa.

Champions League

In de Champions League zijn Bayern München - Real Madrid en Juventus - Barcelona de grootste affiches. De andere twee duels zijn Atletico Madrid - Leicester City en Borussia Dortmund - AS Monaco.

De heenwedstrijden staan gepland op 11 en 12 april. De terugwedstrijden staan een week later, op 18 en 19 april op het programma.