Anderlecht-doelman Didillon: 'Meer voor- dan nadelen aan systeem Vanhaezebrouck'

Zonder ongelukken staat de 22-jarige Fransman zaterdag onder de lat tegen KV Kortrijk als vervanger van Matz Sels. Zijn eerste optreden in het Constant Vanden Stockstadion, tegen Rennes, was een voltreffer: hij maakte indruk met een paar afgemeten uittrappen en werd meteen in de armen gesloten door de supporters, Fransman of geen Fransman.

'Om het met een cliché te zeggen: ik werd aangetrokken door de grootsheid van Anderlecht', zegt Thomas Didillon. 'Ik heb al in België gespeeld. Ik wist dus welke uitstraling Anderlecht heeft en wat de draagwijdte van deze club is. Ik voelde meteen iets opborrelen toen mijn makelaar mij over Anderlecht sprak.'

Een gesprek met trainer Hein Vanhaezebrouck volgde. Didillon: 'Vanhaezebrouck had zijn huiswerk gemaakt. Ik vind het belangrijk dat een coach jou kent, dat hij weet hoe je speelt en dat hij zin heeft om je in de ploeg te integreren. Tijdens ons eerste gesprek heeft hij duidelijk geformuleerd wat hij van een doelman verwacht. Hij zei: ik ga zo voetballen en ik wil dat mijn doelman hoog staat en het spel goed leest.

Hiërarchie

'Er is niet gesproken over een hiërarchie tussen de doelmannen. De coach heeft mij weten te verleiden met zijn project. Ik kan mij voorstellen wat hij in mij ziet en ik kan mijn eigen kwaliteiten goed inschatten. Daarom wist ik dat we op dezelfde golflengte zaten.

'Al heeft hij mij niet gezegd dat ik het seizoen zou beginnen als nummer één. Zoveel te beter: het kan gevaarlijk zijn om aan een speler te zeggen: je hoeft je geen zorgen te maken, bij mij sta je altijd in de ploeg. Het zou mij storen om in zo'n comfortabele situatie te zitten. Ik wil elke dag laten zien dat ik beter ben dan mijn concurrenten.'

Pijn gedaan

Didillon geraakte op korte tijd overtuigd van de aanpak van Hein Vanhaezebrouck en gelooft dat Anderlecht komend seizoen weer kan sprankelen: 'Zeg nooit tegen Vanhaezebrouck dat hij met vijf man achteraan speelt, want dat wordt hij gek! (lacht)

'Voor mij is het systeem ook nieuw en ik merk dat er meer voor- dan nadelen zijn. Het zal een tijdje duren voor iedereen perfect begrijpt wat van hem verwacht wordt en op conditioneel vlak eist het zijn tol om telkens op een agressieve manier druk te zetten en een hoog blok op te stellen.

'Aan de andere kant vind ik het héél motiverend om te weten dat we met iets bezig zijn dat geen enkele andere ploeg ons nadoet. Weg van de platgereden paden. Waarom denk je dat we in de voorbereiding PSV en Ajax pijn hebben gedaan?

'Als de protagonisten van het team de spelopvattingen onder de knie hebben, zullen we ons rot amuseren. En ik hoop dat we de mensen ook zullen vermaken. Met mooi, maar bovenal efficiënt voetbal.'

Lees het volledige interview met Thomas Didillon in onze +zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 25 juli.