'Ik ken Lukasz een beetje en ik weet dat hij alles op zijn weg wil verpletteren', vertelt Michel Thiry, een Belg die al 25 jaar in Polen woont, in het verleden bij een aantal Poolse voetbalclubs heeft gewerkt en vooral de man achter de transfer van Marcin Wasilewski naar Anderlecht.

'Je hebt spelers die tegen hun zin bij een club tekenen en die daardoor niet echt de drive hebben om te slagen. Maar Anderlecht en Lukasz, dat is een fantastisch liefdesverhaal. De affiniteit tussen de twee is mooi om naar te kijken. Anderlecht is de ploeg die hij nodig had en omgekeerd. De twee zijn extreem compatibel aan elkaar. Messi en Ronaldo kunnen zich toch ook maar uitleven omdat het systeem het toelaat?'

'Lukasz heeft het zichzelf natuurlijk gemakkelijk gemaakt door in zijn eerste match te scoren en een assist te geven. Daarna is alles aan het rollen gegaan: hij werd meteen aanvaard door zijn ploegmakkers en hij werd op het veld ook vaak aangespeeld. Blijft dat eerste doelpunt lang uit, dan word je in een hoekje gelaten of wordt er over jou geroddeld. Je mag de goedkeuring van een kleedkamer niet onderschatten.'

Sociale en emotionele vaardigheden

De supersonische snelheid waarmee de Pool zich heeft aangepast aan zijn nieuwe leven in België verbaast niemand. Alle puzzelstukken vielen op de juiste plaats, maar Teodorczyk beschikt ook over sociale en emotionele vaardigheden die hoger liggen dan het gemiddelde. Hij weet wat de club van hem verwacht en wat hij moet doen om aan die verwachtingen te voldoen. Hij doet verder gewoon zijn ding. Op Neerpede wordt hij omschreven als een straatrat die overal zijn plan zou trekken.

'Klopt', zegt zijn manager Marcin Kubacki. 'Zijn vriendin, die in Warschau studeert, en ik komen hem vaak opzoeken, maar voor de rest is hij hier op zijn eentje. Lukasz weet dat er een grote Poolse diaspora in Brussel is gevestigd - hij wordt al eens door landgenoten aangeklampt voor een handtekening - maar hij voelt niet de behoefte om met die mensen op te trekken. Met het drukke programma bij Anderlecht en de nationale ploeg heeft hij de voorbije maanden trouwens geen tijd gehad om zich te vervelen of om Brussel te gaan verkennen.'

