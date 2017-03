'Anderlecht, Gent en Genk niet dankzij, maar ondanks play-offs bij laatste 16 Europa League'

'Drie Belgische clubs in de 16e finales van de Europa League, dat is uniek', glunderde AA Gentvoorzitter Ivan De Witte vorige week bij de perslunch in Londen. Hij wist toen nog niet dat zowel AA Gent, Anderlecht als KRC Genk zich bij de laatste zestien zouden scharen. 'Er moet iets zijn', klonk het heel zelfverzekerd. 'De play-offs.'

...