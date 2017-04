'Anderlecht heeft de goals van Teodorczyk niet meer nodig om te winnen'

1. Anderlecht wint in eigen huis van Club Brugge en telt nu acht punten voorsprong op eerste achtervolger Gent. Is de titelstrijd beslecht?

Jacques Sys: Ja. Tegen Club Brugge etaleerde Anderlecht totaalvoetbal: techniek, tempo, beweging. Paars-wit is momenteel een klasse beter dan de rest. De titel kan hen niet meer ontlopen. Lange tijd had het de goals nodig van Teodorczyk om te kunnen winnen, dat is nu niet meer het geval.

En dan moet je toch wel het knappe werk van René Weiler loven. Vorig jaar op dit tijdstip zat Anderlecht in zak en as. Er was geen weerbaarheid, geen discipline, niets. Weiler is erin geslaagd om met een halve nieuwe ploeg organisatie aan goed voetbal te koppelen. En vooral: Anderlecht kent geen dipjes, elke wedstrijd zijn ze gefocust. Iets wat in het verleden telkens zo lastig bleek in het huis. Weiler bewerkstelligde die kentering in moeilijke omstandigheden, maar hij bleef rustig zijn eigen koers varen en keek niet naar namen, de Zwitser. Hij verdient de lof, want er zullen weinigen zijn die deze titel aan zijn vakwerk zullen toeschrijven. De kritiek die hij bijvoorbeeld kreeg na zijn wissels op Manchester United was belachelijk. Zijn ploeg was op dat moment al aan het zinken.

Nu, de sleutel van dit Anderlecht ligt wel degelijk bij middenveld: dat is indrukwekkend. Aangevoerd door twee jonge Belgen dan nog. Maar ook minder ronkende namen zoals Spajic en Obradovic halen tegenwoordig een hoog niveau. Het is dat er niet efficiënt genoeg afgewerkt werd, anders had Club een serieuze pandoering gekregen op Anderlecht.

2. Wie haalt het in de strijd om plaats twee en het bijhorende Champions League-ticket? Zie je Club Brugge bijvoorbeeld nog recht veren?

Jacques Sys: Dat wordt moeilijk. Ik heb het nooit eerder meegemaakt dat een trainer moest zeggen dat hij enkel nog spelers zal opstellen die voor Club willen vechten. Dat druist zo in tegen het DNA van die club. Het bewijst volgens mij dat de chemie tussen trainer en spelersgroep uitgewerkt is.

De eerste tien minuten op Anderlecht vielen nog mee, maar wat ze nadien presteerden was lamentabel. Voor de zoveelste keer ontbrak het aan spirit. En dat in de match van de laatste kans. Maar tegen een zogezegd vermoeid Anderlecht was het Club dat de hele tijd achter de bal moest lopen.

Dan heeft AA Gent betere papieren. Ze voetballen veel kansen bijeen, alleen ontbreekt het de ploeg aan een koele killer. Dat brak hen dit weekend tegen Oostende zuur op. Eigenlijk was dat twee jaar geleden in hun kampioenenjaar ook een manco, dus het gebrek aan efficiëntie hoeft niet noodzakelijk nefast te zijn, maar toen was de ploeg toch nog net iets beter, met onder meer Kums, Neto en Depoitre als sleutelpionnen. Naast Club en Gent zie ik geen andere ploeg nog in staat om voor die tweede plek te vechten, al vind ik Oostende wel gretig ogen.

3. Alejandro Valverde wint Luik-Bastenaken-Luik en sluit zo het klassieke wielervoorjaar af. Wat zijn jouw conclusies?

Jacques Sys: In negatieve zin: het gebrek aan prestaties van Lotto-Soudal. En de vele pech die Peter Sagan kende. In positieve zin: de prestaties van Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert en nu ook Alejandro Valverde. De manier waarop de Spanjaard zowel in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik de favorietenrol waarmaakte, verdient groot applaus. Met zoveel bravoure en op die leeftijd, daar kan je niet anders dan respect voor opbrengen. Ook al is hij geen onbesproken wielrenner en blijft er een zweem van onbetrouwbaarheid rond hem hangen, toch is hij iemand die altijd als een prof voor zijn vak geleefd heeft. Hij werkt keihard voor zijn succes. De Ardeense klassiekers zijn hem daarbij op het lijf geschreven, dat is zijn terrein: zware ritten met voldoende hellingen. Het is jammer dat we hem zo weinig in andere klassiekers bezig zien, maar ook dat is een kwaliteit: hij weet waar zijn mogelijkheden liggen.