Anderlecht heeft uitweg voor Lukasz Teodorczyk: spits legt medische tests af in Italië

Volgens de Italiaanse reporter van Sky News Gianluca Di Marzio zou het om een transfer naar Udinese gaan, de club van zijn voormalige ploegmaat Bram Nuytinck. Topgoal bevestigt niet om welke club het gaat.

Met de overgang is haast gemoeid, want vanavond om 20 uur sluit de Italiaanse transfermarkt en kunnen er enkel nog uitgaande transfers plaatsvinden.

Contract

Teodorczyk werd de voorbije dagen al gelinkt aan Udinese. De krant Het Nieuwsblad meldden donderdag dat de Italiaanse eersteklasser een bod heeft uitgebracht. Volgens Het Laatste Nieuws is met de overgang een bedrag van zeven miljoen euro gemoeid.

Ondanks zijn tot medio 2020 lopende contract is de topschutter van het seizoen 2016-2017 spits op overschot bij Anderlecht, dat deze zomer met onder meer Landry Dimata, Ivan Santini en Knowledge Musona een resem nieuwe aanvallers aantrok.

De 27-jarige Pool kwam in augustus 2016 op huurbasis van het Oekraïense Dynamo Kiev naar Anderlecht, dat hem in maart 2017 definitief overnam. Hij maakte in 91 wedstrijden 45 doelpunten voor Paars-wit.

Hij behoorde ook tot de Poolse selectie voor het afgelopen WK, maar kwam in Rusland niet in actie.

Op overschot

Anderlecht probeert voor het sluiten van de transfermarkt eind deze maand een oplossing te vinden voor de verdedigers Kara Mbodj, Ivan Obradovic en Josué Sa.