Anderlecht het beste middenveld, Club het beste collectief

Anderlecht

JORDI CONDOM: 'Anderlecht heeft een plan A, een plan B en een plan C, omdat ze in staat zijn om op verschillende manieren te spelen. Ze hebben alles. Ze hebben veel wapens en weten die allemaal te gebruiken. Het is een moderner voetbal, met snelle omschakelingen of momenten waarop ze de tegenstander laten komen wanneer ze daar de kans toe hebben.'

RÚNAR KRISTINSSON: 'Naast hun technische kwaliteiten is het vooral fysiek een heel sterke ploeg. Ze spelen graag van achteruit, maar ze weten ook het spel langer te maken, omdat ze een grote spits hebben die goed bijgestaan wordt door een middenvelder die heel sterk is op de tweede bal. Het is een goeie mix, waardoor ze op verschillende manieren gevaar kunnen creëren.'

CONDOM: 'Met Teodorczyk kan je de korte of de lange bal spelen, dat maakt niet uit. Hij is goed in de snelle aanvallende omschakelingen, maar ook in het positiespel, tussen de lijnen en voorzetten aannemen.'

KRISTINSSON: 'Hij is erg slim. Hij schept voor zichzelf ruimte door op het juiste moment de verdediger te duwen of zijn shirt vast te houden. Hij zal belangrijk zijn in de matchen die beslist worden op details.'

IVAN LEKO: 'Teodorczyk was echt een sleutelelement, vooral op het moment dat de ploeg niet goed speelde. Hij was daar om matchen te winnen.'

KRISTINSSON: 'Maar hij is niet de enige: Tielemans is een fantastische speler, hij scoort momenteel van overal. Bruno is een van de beste flankspelers van de competitie. En ze hebben nog Hanni, Stanciu, Chipciu,... Dat zijn veel opties.'

LEKO: 'En er is nog Dendoncker, over wie niemand praat. Voor mij is hij de man die hen evenwicht geeft.'

KRISTINSSON: 'Dendoncker is echt een moderne versie van de verdedigende middenvelder. Hij is groot, fysiek indrukwekkend, en hij kan ook doelpunten maken.'

LEKO: 'Anderlecht heeft het beste middenveld van de competitie. We gaan zien hoe de situatie zal opgelost worden met Trebel, Hanni en Stanciu, want ze willen allemaal spelen, maar er is geen plaats voor drie. Maximum voor twee, of zelfs maar één. Maar ze hebben enorme progressie geboekt in hun spel. Want de eerste competitiemaanden behaalden ze goeie resultaten, maar zonder te overtuigen. Ze teerden op de individuele kwaliteiten van hun spelers. Maar de laatste tijd voel je meer vertrouwen in de ploeg, ze zijn bevrijd en winnen makkelijker dan voordien.'

Club Brugge

CONDOM: 'Brugge is een beetje anders. Het is een ploeg die zich soms aanpast aan de tegenstander, maar er vooral in slaagt om veel mensen vooraan te plaatsen wanneer ze aanvallen vanuit balbezit. Er is centraal veel beweging, tussen de lijnen.'

LEKO: 'Het is de beste ploeg op collectief vlak, omdat ze al jaren samenwerken, en ze weten perfect waar ze mee bezig zijn. Maar de blessure van Izquierdo is een heel gevoelig thema voor hen. Want hij is zeker de beste speler van de competitie, nagenoeg de enige die in staat is om in zijn eentje wedstrijden te beslissen. Met of zonder hem is het niet hetzelfde Brugge.'

CONDOM: 'Van Izquierdo weet je dat hij naar binnen zal komen, naar zijn goeie voet, en in schietpositie proberen te komen. Dus moet je proberen om twee spelers op hem te zetten, met een goeie dekking. Maar dat blijft niettemin erg moeilijk om te verdedigen.'

KRISTINSSON: 'Ik vind de man in vorm de laatste tijd Vanaken. Hij is een speler die soms vergeten wordt, maar hij begrijpt altijd de bewegingen die om hem heen gebeuren en hij kiest goed zijn momenten om het strafschopgebied binnen te dringen.'

CONDOM: 'Ze hebben ook Vormer, een speler die iedere trainer in zijn ploeg zou willen. Zoals die man zou je er elf op het veld willen. Hij is een vechter, hij werkt, hij is intelligent in zijn infiltraties tussen de lijnen ...'

LEKO: 'Hij maakt goals, geeft beslissende passes, speelt met veel passie. Zijn polyvalentie is ook belangrijk, maar ik denk dat we hem in de play-offs vooral op het middenveld zullen zien. Ik kan me hem moeilijk voorstellen als flankverdediger in zulke belangrijke matchen. Hij kan het wel, maar dat is niet zijn plaats.'

KRISTINSSON: 'En dan is er nog Simons. Hij is heel belangrijk voor het voetbal dat ze spelen. Want als je je backs zo hoog laat oprukken, heb je iemand nodig die begrijpt waar hij moet staan om het evenwicht van de ploeg te bewaren.'

CONDOM: 'Een speler hebben als hij, die automatisch de juiste beslissingen neemt zonder dat de trainer aanwijzingen moet geven, is veel waard. Als er op een gegeven moment een onevenwicht ontstaat in de ploeg, zet Simons dat uit zichzelf recht. Hij denkt er altijd aan om goed geplaatst te staan ingeval zijn team de bal verliest.'

KRISTINSSON: 'Hun ploeg lijkt wat op die van Anderlecht. Misschien met minder techniek, maar fysiek gesproken ook een heel indrukwekkende groep.'

CONDOM: 'Ze zijn trouwens erg gevaarlijk op stilstaande fases, en dat betekent heel wat in de play-offs. In deze competitie is goed verdedigen en kunnen scoren op stilstaande fases van het grootste belang.'

LEKO: 'Op dat vlak kan Anderlecht ook rekenen op Kara. Verdedigend, maar ook aanvallend, want hij is bekwaam om twee of drie goals op stilstaande fases te maken in erg gesloten wedstrijden in play-off 1.'