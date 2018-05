Anderlecht kondigt profcontract voor elf 'gegeerde' U17-talenten aan

Coucke had de persconferentie aangekondigd als 'goed nieuws voor alle fans'. Volgens Devroe kiezen de elf talenten ervoor om bij Anderlecht te blijven ondanks buitenlandse interesse.

Internationals

Het gaat om Yari Verschaeren, Jeremy Doku, Mathis Suray, Lucas Lissens en Halim Timassi. Anouar Ait El Hadj, Killian Sardella, Loic Masscho, Chris Kalulika, Antoine Colassin en Zacarias Antonio.

De meesten onder hen zijn op dit moment met de nationale selectie in Engeland voor het EK voor -17-jarigen..

'Het is uiteindelijk toch de bedoeling dat er drie à vier tot in de A-kern geraken', vertelde Coucke, die ook een boodschap van ex-Anderlecht-talent Romelu Lukaku (nu Manchester United) toonde. 'Daarnaast is de kans reëel dat er toekomstige Rode Duivels uitkomen.'

Verkiezen

Met de profcontracten wil Anderlecht geïnteresseerde clubs te snel af zijn. Vooral voor toptalent Jeremy Doku was er heel wat interesse, onder andere van Liverpool.

Coucke: 'We zitten in de moeilijke situatie dat jongeren vanaf hun zestiende verjaardag profcontracten mogen tekenen. Vanaf hun dertien jaar worden ze al gesolliciteerd en gestalkt door buitenlandse clubs en makelaars. Wij stellen daar een sportief project tegenover. De club wil inzetten op jongeren en we kunnen aantonen dat spelers die lang bij Anderlecht gebleven zijn, de mooiste carrières hebben.'

De man die de contracten met de spelers moet afronden, is Devroe. Voor hem was het de eerste persconferentie op Anderlecht. 'Vooral in het geval van Doku is er met veel geld gezwaaid en aan die wedloop doen wij niet mee. Wij hebben een realistisch plan: het eerste doel voor deze jongeren is om over achttien maanden mee op stage te gaan.'

Uitgeleend

Anderlecht zet dus in op de jeugd - zoals de traditie het voorschrijft op Neerpede. Dat neemt echter niet weg dat de voorbije jaren heel wat toptalenten de A-ploeg niet haalden en elders hun geluk gingen beproeven.

Zo werden Jorn Vancamp en Wout Faes een gouden toekomst in het Astridpark voorspeld, maar een gebrek aan speelminuten dreef hen richting de Eredivisie, op uitleenbeurt tot eind dit seizoen bij respectievelijk Roda JC en Excelsior. Ook volgend seizoen zullen zij hun kans niet krijgen in de Belgische hoofdstad. 'We hebben hun makelaars ingelicht dat zij ook volgend seizoen uitgeleend mogen worden', besloot Devroe.