Anderlecht maakt titelstrijd weer spannend na overwinning op het veld van Brugge

De aftrap werd met twintig minuten uitgesteld door technische problemen bij de videoref (VAR). Daarna was het nog eens twintig minuten wachten op de eerste kans. Lazar Markovic slalomde door het centrum van de Brugse afweer en bediende met een buitenkantje Lukasz Teodorczyk, die de opgelegde kans niet voorbij Gabulov kreeg.

De Bruggelingen hadden bijzonder veel moeilijkheden met de Anderlechtse wingbacks Markovic en Andy Najar. Die laatste bediende Teo op het halfuur, maar de Poolse international vond opnieuw Gabulov op weg naar doel. Club kon daar voor de pauze aanvankelijk enkel een afstandsschot van Marvelous Nakamba tegenover zetten, het was tekenend voor het Brugse spelniveau, dat met de rust in zicht wel in stijgende lijn ging. Van de Brugse stilstaande fases ging wel voldoende dreiging uit en nu was het Matz Sels die de Brusselse meubelen moest redden na een hoekschop, toen Brandon Mechele van dichtbij op de bezoekende doelman besloot. Een pegel van een bedrijvige Krépin Diatta ging even later rakelings naast. Net zoals zo vaak in deze voetbaljaargang eiste ook de videoref voor de pauze een hoofdrol op. Hij kwam niet tussenbeide op een niet-gefloten strafschopovertreding van Pieter Gerkens op Hans Vanaken en met de rust in zicht werd een door Lawrence Visser gegeven strafschop terecht omgezet in een hoekschop, nadat uit het bekijken van de wedstrijdbeelden bleek dat het om een aangeschoten bal op Josué Sa ging.

Anderlecht opent score met buitenspeldoelpunt

Na de pauze stapelde het aantal foute passes bij de thuisploeg zich op en leverden twee tegenprikken van de bezoekers evenveel doelpunten op. Teodorczyk opende de score na 58 minuten. De Pool stond tien centimeter buitenspel, maar Visser keurde het doelpunt goed. Ryota Morioka verdubbelde de voorsprong na 73 minuten na mistasten in de Brugse verdediging, met doelman Gabulov op kop.

Het leek over en uit voor de Bruggelingen, totdat Abdoulay Diaby het doelpunt van de hoop voorbij Sels werkte. De bal leek echter niet helemaal over de lijn, op aangeven van de videoref keurde een twijfelende Visser het doelpunt toch goed. Er volgde nog een kleine belegering van het Brusselse doel, maar een treffer leverde dat niet meer op. Zo was de eerste thuisnederlaag voor Club sinds 20 december 2015 een feit. Ook toen was Anderlecht het zwarte beest (1-4).

Spannende titelstrijd

Paars-wit nadert zo in de stand tot op twee punten van Brugge, waardoor met nog slechts drie speeldagen op de teller de titelstrijd wel bijzonder spannend wordt. Zelfs Standard, voorlopig dé ploeg van Play-off I, kan nog een rol gaan spelen. Als de Rouches zondagavond (18u) voor eigen publiek de overwinning pakken tegen KRC Genk, is ook de bekerwinnaar nog niet uitgeteld.