Anderlecht mag eventuele titel niet in Brugge vieren

Als Anderlecht zondag (aftrap om 18 uur) wint op het veld van Club Brugge, wordt het voor de 34ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van België. Met nog twee speeldagen te gaan zouden de Brusselaars dan zeven punten voorsprong hebben op hun rivalen uit West-Vlaanderen. Maar die eventuele titel mag Paars-wit niet vieren in Brugge, op politiebevel. 'Uit veiligheidsoverwegingen', zei burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) in De ochtend op Radio 1.

Volgens Landuyt is dat de normale gang van zaken omdat het gaat om een risicomatch. Het is de bedoeling dat spelers en supporters die willen vieren, zo snel mogelijk naar Brussel vertrekken.

'Bij risicomatchen is het zo dat het toegangsticket dat men koopt, ook het busticket is, zodanig dat supporters zeker met dezelfde bus terug naar huis gaan. Bij een eventuele zege van Anderlecht is het voor de supporters dus zaak om zich te haasten naar hun stadion om daar een groot feest te vieren. We kunnen natuurlijk niet verbieden dat sommige supporters toch in Brugge blijven hangen, maar ze doen dat ook niet.'

Geen podiumceremonie, bekeruitreiking of champagne in het Jan Breydelstadion dus. Landuyt: 'Uiteraard moeten supporters hun vreugde kunnen uiten, in de voorziene vakken. Maar we moeten provocaties op het veld vermijden, niet uitlokken dat er volk op het plein komt.'

Brussels feest?

Anderlecht-woordvoerder David Steegen bevestigt in Het Nieuwsblad dat de club zelf geen champagne meeneemt naar Brugge. 'Dat doen we nooit. Als we daar de ­titel pakken, willen we liefst zo snel mogelijk terugkeren naar Brussel om onze fans te bedanken voor het seizoen.'

Hoe het mogelijke titelfeest in Brussel eruit zal zien, is niet duidelijk. Bij bijeenkomsten met zoveel volk moet ook rekening gehouden worden met de terreurdreiging, die nog altijd op niveau 3 staat. Steegen: 'Wat er exact mogelijk is, wordt pas vandaag beslist met de gemeente.'