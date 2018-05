Anderlecht ontkent dat het vrouwenploeg opdoekt: 'Nog niets beslist'

'De club heeft op dit ogenblik geen enkele beslissing genomen in verband met het al dan niet voortbestaan van de vrouwenploeg van RSCA. De club zal, indien nodig, te gepasten tijde communiceren', zo reageert de club kort op Twitter op de mediaberichten.

Ook Anderlecht-voorzitter Marc Coucke liet van zich horen. 'How how... er is absoluut niks beslist in verband met de RSCA-damesploeg volgend jaar! Het voorbije seizoen was wel beleidsmatig niet perfect voor deze ploeg, en gans de directie van RSCA is volop aan het werk om oplossingen te vinden', aldus Coucke op Twitter.

Sporza bracht woensdagvoormiddag het nieuws naar buiten dat Anderlecht zijn vrouwenploeg zou stopzetten uit financiële overwegingen.

Verrassend, want begin deze maand kroonden de vrouwen van Anderlecht zich op de derde speeldag van de play-offs in de Super League nog tot landskampioen dankzij een 3-1 zege tegen Racing Genk. Het was de eerste titel in twintig jaar voor de vrouwenploeg van Anderlecht. De voorbije zeven seizoenen ging de titel telkens naar Standard.