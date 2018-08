Anderlecht vraagt uitstel in strafzaak in hoop Vranjes tegen Club Brugge in te zetten

Daar pleitte advocaat Luc Deleu voor ter zitting van de Geschillencommissie.

Als de Geschillencommissie ingaat op dat verzoek, mag Vranjes in actie komen in de topper tegen Club Brugge komend weekend.

Procedurefout

Volgens Deleu was RSCA niet op tijd op de hoogte van de inhoud van de tenlastelegging. 'We kregen deze ochtend pas om 9u43 een mail met de correcte beelden van het Bondsparket. Dat is wel heel laat', aldus Deleu.

Een argument dat door de Geschillencommissie meteen van tafel werd geveegd. 'Anderlecht wist heel goed waar het over ging', diende voorzitter Hubert Poncelet hem van antwoord.

Een tweede reden voor het verzoek om uitstel is de betwisting van de indicatieve tabel. 'De aanvaarding daarvan door de Pro League staat ter discussie. Vorige week kregen Wesley, Carcela en Ocansey uitstel om die reden', stipuleerde Deleu. 'Het zou onlogisch zijn als Vranjes geen uitstel krijgt. De definitieve beslissing door de Geschillencommissie Hoger Beroep over de waarde van de indicatieve tabel is nog hangende binnen dit huis. Die uitspraak bepaalt of de indicatieve rechtsgeldig is of niet.'

Bondsprocureur Ebe Verhaege wees Deleu erop dat RSC Anderlecht vorige week voor supportersincidenten nog een boete kreeg van 4.000 euro op basis van de nieuwe indicatieve tabel. 'Die boete werd wel geaccepteerd', zei Verhaege fijntjes. 'Er zijn al andere spelers veroordeeld, nu uitstel vragen is onbegrijpelijk. Dit is je reinste competitievervalsing. Er is geen gegronde reden voor uitstel.'

Drie speeldagen

Voor zijn 'onbesuisde tackle met beide voeten vooruit' in de thuiswedstrijd tegen Moeskroen vroeg de bondsprocureur drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete.

Deleu vroeg hoogstens een speeldag effectieve schorsing en de rest met uitstel. 'Vranjes heeft geen precedenten in de Belgische competitie en zou bij een voorwaardelijke straf met het zwaard van Damocles boven zijn hoofd aangemoedigd worden om zich goed te gedragen', aldus de advocaat van RSCA.

De Bosnische verdediger hield zelf een kort pleidooi. 'Ik heb de beelden honderd keer bekeken en ik blijf erbij: ik wilde de speler helemaal niet kwetsen', aldus Vranjes.