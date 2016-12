Anderlecht wint van 10 Gentenaars: 2-3

Gent is na de eerste thuisnederlaag van het seizoen zevende, op twee punten van de top zes.

Bij de rust was de stand 1-1 in de Ghelamco Arena. Danijel Milicevic bracht de thuisploeg in de 25e minuut op voorsprong. Vier minuten later kopte Lukasz Teodorczyk de perfecte assist van Massimo Bruno binnen voor de 1-1.

Na 37 minuten moest Gent met tien voort, na een omstreden rode kaart voor Anderso Esiti, die in botsing kwam met Bram Nuytinck. De Nigeriaanse middenvelder ging op het been van Nuytinck staan, maar de Nederlandse verdediger was zelf ook gevaarlijk komen inglijden.

Wereldgoal

Ook met tien bleef Gent voor de zege gaan. Anderlecht-doelman Frank Boeckx moest enkele knappe reddingen uit de mouwen schudden tegen zijn ex-club. In de 56e minuut strafte topscorer Teodorczyk een fout van Lasse Nielsen af. De Pool zit nu al aan vijftien doelpunten. Alexandru Chipciu zette Anderlecht een kwartier voor tijd met een wereldgoal op rozen. Nadat kapitein Sofiane Hanni en Teodorczyk de 1-4 lieten liggen, werd het toch nog spannend toen Milicevic drie minuten voor het einde vanop de penaltystip de aansluitingstreffer in doel mocht trappen.

(Belga/RR)