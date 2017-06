Anderlecht wordt steeds Vlaamser

Ter illustratie van de evolutie bij paars-wit dit overzichtje van de voorbije jaren:

2017-2018

Vlamingen (9): Boeckx, Delcroix, Dendoncker, Deschacht, Gerkens, Kums, Roef, Sels, Svilar

Brusselaars + Walen: /

2016-2017

Vlamingen (7): Boeckx, Dendoncker, Deschacht, Faes, Roef, Svilar, Vancamp

Brusselaars + Walen (3): Bruno, Kabasele, Tielemans

2015-2016

Vlamingen (8): Boeckx, Defour, Dendoncker, Deschacht, Heylen, Matthys, Praet, Roef

Brusselaars + Walen (7): De Medina, Gillet, Kawaya, Leya Iseka, Proto, Tielemans, Vanden Borre

2014-2015

Vlamingen (6): Defour, Dendoncker, Deschacht, Heylen, Matthys, Praet

Brusselaars + Walen (7): Bastien, Kabasele, Kawaya, Leya Iseka, Proto, Tielemans, Vanden Borre

2013-2014

Vlamingen (4): Dendoncker, Deschacht, Kaminski, Praet

Brusselaars + Walen (5): Gillet, Pollet, Proto, Tielemans, Vanden Borre

2012-2013

Vlamingen (7): Deschacht, De Sutter, Kaminski, Jordan Lukaku, Odoi, Praet, Roef

Brusselaars + Walen (4): Bruno, Gillet, Proto, Vanden Borre

2011-2012

Vlamingen (6): Deschacht, De Sutter, Jordan Lukaku, Odoi, Praet, Schollen

Brusselaars + Walen (3): Cordier, Gillet, Proto

2010-2011

Vlamingen (5): Deschacht, De Sutter, Jordan Lukaku, Romelu Lukaku, Schollen

Brusselaars + Walen (5): Badibanga, Cordier, Kabasele, Legear, Proto

2009-2010

Vlamingen (5): Deschacht, De Sutter, Romelu Lukaku, Schollen, Van Damme Brusselaars + Walen (7): Badibanga, Bruzzese, Chatelle, Cordier, Gillet, Legear, Proto

2008-2009

Vlamingen (6): Deschacht, De Sutter, Goor, Romelu Lukaku, Schollen, Van Damme

Brusselaars + Walen (6): Bruzzese, Chatelle, Cordier, Gillet, Legear, Mukendi

2007-2008

Vlamingen (6): De Man, Deschacht, Gillis, Goor, Odjidja, Schollen

Brusselaars + Walen (8): Baseggio, Bruzzese, Chatelle, Gillet, Legear, Mpenza, Pieroni, Proto

Het ontbreken van een gouwgenoot in de kern van Anderlecht is echter geen item bij de gemiddelde Waalse supporters. Er valt hoogstens een opmerking over de vervlaamsing binnen de structuren van de club en in het supporterskorps. 'Wij identificeren ons met het spel van Anderlecht en het blazoen, meer dan met een speler', zegt Renaud Carlot, voorzitter van Purple Front in Hélécine, de enige officiële supportersclub van Anderlecht in Waals-Brabant. 'Uiteindelijk zijn spelers allemaal passanten: ze defileren een tijdje op Anderlecht en ze zijn weer weg. Dat het Belgische contingent uitsluitend uit Vlamingen bestaat, stoort ons niet.'

Lees ook: minister Ben Weyts (N-VA) vindt het 'vanzelfsprekend dat RSC Anderlecht voor Nederlandstalige gemeenschap kiest'

Het lijkt erop dat de Anderlechtfans ten zuiden van de taalgrens geen behoefte hebben aan spelers van eigen bodem. 'Natuurlijk was het leuk om spelers als Silvio Proto en Guillaume Gillet in de ploeg te hebben, maar op zich is de moedertaal van een speler niet belangrijk. Zeker niet op Anderlecht', aldus Frédéric Celisvan de Luikse supportersclub Purple Heart. 'Nu lopen er op Anderlecht enkel Vlamingen rond, maar binnen een paar jaar is het misschien andersom. Eigenlijk maakt het ons niet uit of er elf Vlamingen of elf Walen op het veld staan. Wat mij betreft mogen het zelfs elf buitenlanders zijn. De periode dat er bij onze topclubs acht, negen of tien Belgen aan de aftrap stonden, is voorbij. Wie een overwegend Belgisch elftal aan het werk wil zien, moet voor een club in een lagere reeks gaan supporteren. Voetbal staat gelijk aan business, het draait om geld, en daar horen ook buitenlanders bij.'