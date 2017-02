Anderlecht zegt neen: doodsteek voor Eurostadion?

RSC Anderlecht meldt dat het aan bouwheer Ghelamco heeft laten weten dat de club het Eurostadion-project zoals het nu op tafel ligt, niet ziet zitten.

'Met de huidige kennis en stand van zaken van het Eurostadium Brussels dossier en na de indiening van het MER-dossier en de milieu- en bouwvergunnigsaanvraag, heeft de raad van bestuur het dossier geëvalueerd,' luidt het in een mededeling. 'Zij heeft haar ernstige bezwaren en beslissing dat het niet in het belang van de club is om deel te nemen aan het voorliggend project, overgemaakt aan Ghelamco Invest NV.'

Anderlecht wil geen verdere commentaar geven.

Voorwaarde

Concreet betekent een en ander dat Anderlecht weigert te voetballen in het toekomstige Eurostadion. Eerder weigerde ook al de KBVB het Eurostadion als thuisbasis van de Rode Duivels. Ze willen er slechts sporadisch spelen.

Het nieuwe stadion, dat op parking C van de Heizel moet komen, wordt in de eerste plaats gebouwd voor het EK voetbal in 2020, dat plaatsvindt in 13 landen. Nadien kunnen ook de Rode Duivels er thuismatchen spelen, maar het was vooral de bedoeling dat Anderlecht als huurder zijn intrek neemt in het stadion. Paars-wit ondertekende daarover een beginselakkoord, maar sindsdien zaten de onderhandelingen tussen Ghelamco en de club in het slop.

Met de terugtrekking van Anderlecht lijkt het draagvlak voor het omstreden stadion helemaal weg te vallen. Bovendien beschikt Ghelamco nog altijd niet over alle benodigde vergunningen en dringt de tijd steeds meer, want het stadion moet in principe in 2019 klaar zijn. Hoe het nu verder moet, is koffiedik kijken.

Lees ook: Eurostadion, een dossier dat bol staat van intriges

Lees ook: 'Voor wie wordt het Eurostadion nog gebouwd?'