Anderlechtmonument Paul Van Himst:'Ik was niet geïnteresseerd in Real Madrid'

De 73-jarige Paul Van Himst - ooit le Pélé blanc genoemd - groeide uit tot hét clubicoon van Anderlecht met negen titels, vier bekers, een Europabeker en vier Gouden Schoenen op zijn palmares, speler en trainer samen. Van Himst bleef Anderlecht trouw, maar er kwamen aanbiedingen uit het buitenland. Heel mooie zelfs, zoals die van Real Madrid.

"Real Madrid zocht een spelverdeler toen Di Stéfano vertrok. Ik denk wel dat ik voetballend had meegekund. Dat was maal drie of vier qua loon. Ik weet het niet meer juist. Maar bon, ik was niet geïnteresseerd", aldus Van Himst in De Zondag.

Wie bedacht jouw bijnaam le Pelé blanc?

Van Himst: "De Franse krant L'Equipe zette dat als titel de dag na een interland Frankrijk-België in Parijs. Wij wonnen 0-2. Alles lukte die avond: dribbelen, door de beentjes, scoren."

Volgens Michel Verschueren is Van Himst hét monument van Anderlecht. Van Himst voelt zich gecharmeerd , want 'Anderlecht is toch de grootste ploeg van België sinds Wereldoorlog II'. Het Anderlechtmonument zat overigens al op de tribune toen hij zeven jaar was. "Mijn vader was supporter. Ik heb er gespeeld van mijn 8e tot mijn 32e. En later ben ik teruggekeerd als jeugd- en hoofdtrainer. Eigen lof stinkt, maar ik denk wel dat je dan iets betekent voor een ploeg."

Van Himst werd bovendien ook trainer van de Rode Duivels, maar stapte op zijn 53e uit het voetbal, waarna hij zich voluit ging toeleggen op de koffiebranderij Brésor, die Van Himst begin jaren 90 overnam en nu in handen is van zoon Frank.

"Ik stond voor de keuze: ofwel een andere club, ofwel voluit gaan voor de zaak. Ik wou dat laatste. Het trainerschap is soms een rotstiel", besluit Van Himst.