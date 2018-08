Anthony Van Loo na de hartoperatie: 'Die shock van 700 Volt wil ik niet meer meemaken'

Nadat op 11 mei in de wedstrijd KV Kortrijk-Moeskroen zijn inwendige defibrillator al voor de tweede keer in zijn carrière zijn leven had gered, zei hij dat het voor hem definitief gedaan was met voetballen. Maar zie: drie maanden en een hartoperatie later wil Anhony Van Loo (29) het toch nog eens proberen. Een monoloog.