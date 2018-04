Antwerp al volop bezig met volgend seizoen

Met een thuiswedstrijd tegen KV Oostende begon Antwerp maandag aan PO2. De klapper in die nacompetitie voor Antwerp is de dubbele ontmoeting met... Wilrijk, zoals ze aan de Bischoppenhoflaan wat provocerend zeggen. Niet met Beerschot, want de oude rivaal uit het zuiden van de stad speelt met het stamnummer van Wilrijk en wordt intern zo ook aangesproken.

De Bosuil raakt dezer dagen steeds verder verfraaid. Het nieuwe oefenveld is bijna klaar om te worden ingezaaid. Vanaf volgend seizoen zal László Bölöni eindelijk niet meer hoeven te verhuizen of trainen in moeilijke omstandigheden. Mede daarom ging de Great Old in de loop van dit seizoen maar liefst vier keer op stage.

Achter de schermen werkt Luciano D'Onofrio aan de uitbouw van een nieuwe ploeg. Intern werden de voorbije weken wat vragen gesteld bij het laten gaan van Stallone Limbombe, die in januari een contractvoorstel kreeg maar daar nooit op reageerde. Op basis van wat de oudste van de broers de voorbije weken liet zien, is dat een gemis. En vooral dat Gent de nieuwe bestemming wordt, de plaats waar Ghelamco kantoor houdt, steekt de eigenaren van Antwerp.

Allicht zullen nog een resem anderen Stallone volgen. Antwerp heeft een hele reeks huurlingen en amper opties. Of, indien wel, zijn die opties te duur om zomaar te lichten. In die situatie verkeren Borges en De Laet, van wie nu wordt vermoed dat er wel een akkoord voor volgend seizoen uit de bus komt. Sall is bezig aan zijn laatste maanden, Ardaiz ook. Rodrigues zou men graag houden, de vraag is of hij, en zijn entourage, langer in België willen blijven. Voor Obbi Oulare hangt het lot af van de plannen van Watford met de spits. De optie van Corryn bij KV Mechelen werd vrijdag gelicht, maar met de speler zelf moet nog wel een akkoord worden bereikt.

De kern van dit seizoen zal aangevuld worden met een pak kwaliteit. Het doel van eigenaar Paul Gheysens voor volgend seizoen is duidelijk: PO1. Een van de mogelijke nieuwkomers is Mats Rits, de middenvelder van KV Mechelen.