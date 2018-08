Antwerp - Club Brugge: krijgt 'Dood aan FCB'-spandoek juridisch staartje?

Het spandoek was vorig jaar al eens opgedoken en werd nu opnieuw bovengehaald. Dat gebeurde - wellicht niet toevallig - in de 23e minuut, al tien jaar lang de minuut waarin de Club Brugge-supporters de in 2008 overleden aanvaller François Sterchele eren. Eerder deze week was het spandoek ook al korstondig opgedoken aan een supporterscafé.

Op de sociale media werd met afschuw gereageerd (zie tweets onderaan).

Het spandoek doet ook meteen denken aan de tifo die Standard-supporters in 2015 ontvouwden op Sclessin voor de komst van ex-speler Steven Defour, die toen bij het bezoekende RSC Anderlecht speelde. Daarop was een beul te zien die het afgehakte hoofd van Defour vasthield, met de boodschap 'Red of dead'.

In Het Belang van Limburg spreekt ook oud-voetballer en analist Marc Hendrikx van 'een onwaarschijnlijk tafereel'. 'Is het omdat hij ook ex-Beerschot is, dat er net op dat moment een schandelijk spandoek met 'Dood aan FCB' werd opgestoken? Hoe respectloos kan je zijn?'

Staartje?

Tegenover Sportmagazine.be noemt de Belgische Voetbalbond het spandoek tijdens Antwerp-Club Brugge (1-1) 'zeer ongelukkig' en 'behoorlijk ongepast'.

Of de zaak een staartje krijgt, kon persverantwoordelijke Stefaan Van Loock maandagochtend nog niet bevestigen.

'Daarvoor moeten we eventuele voorstellen van het bondsparket afwachten, dat zich beroept op het scheidsrechtersrapport,' zegt hij. 'Het hangt er dus vanaf of scheidsrechter Lardot er melding van maakt in zijn rapport van de wedstrijd'.

Dat sluit echter niet uit dat er nog altijd juridische gevolgen kunnen komen als dat niet het geval zou zijn.

'Het bondsparket kan later nog altijd beslissen om zelf actie te ondernemen, maar er wordt sowieso op het scheidsrechtersrapport gewacht, aldus Van Loock.

Politie-oproep

De Antwerpse lokale politie is intussen op zoek naar de Antwerp-supporters die het spandoek en wat Bengaals vuur binnensmokkelden.

De politie had al vooraf gevraagd het provocerende spandoek niet te tonen, ook niet buiten het stadion. Ook een oproep om zeker geen Bengaals vuur mee te brengen en te ontsteken, werd niet door iedereen opgevolgd. Een jonge vrouw raakte door Bengaals vuur lichtgewond.

Van beide incidenten in het stadion bestaan camerabeelden, stelt de politie. Die zal de daders dan ook proberen te identificeren en beboeten.

Ook Antwerp stelt de incidenten te betreuren en streng te willen optreden tegen wie de - ook interne - regels overtrad.

Incidenten

Hoewel de uittocht na de voetbaltopper rustig verliep, kwam het later op de avond nog tot twee incidenten in de buurt van het Bosuilstadion, zegt de Antwerpse politie. Een groepje van vier personen, onder wie een zwangere vrouw, raakte lichtgewond tijdens een geëscaleerde discussie met een groep supporters en aan café Great Old werden drie personen bestuurlijk aangehouden bij een vechtpartij.

Nadien bleef het zondagavond en -nacht rustig rond de Bosuil.

Dood aan FCB-spandoek duikt op tijdens #AntClu in minuut 23 van de wedstrijd. De minuut waar Club supporters eerbetoon houden aan de overleden Sterchele. pic.twitter.com/2NDCSyxI6j — Igor C. (@IgorC92) August 19, 2018

Het “Dood aan FCB” spandoek is degoutant. Dat bovenhalen in de 23ste minuut wanneer de tegenpartij een overleden speler huldigt... daar zijn geen woorden voor. Zowel aan wie het bedacht heeft, aan wie het uitvoerde, maar ook aan wie het niet tegenhield: schaam u diep. #antclu — Bert Van der Auwera (@Bert_VdA) August 19, 2018

100% zeker dat dit niet bestraft zal worden door de belgische voetbalbond want die marginale supporters van antwerp mogen altijd wat meer. Dit word er getoond in de 23ste minuut wanneer wij Sterchele eren. Hoe laag kan je vallen ? #AntClu pic.twitter.com/ORM5lAPOfK — Jonas (@JonasDeMulderr) August 19, 2018