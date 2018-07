Antwerp is de ploeg van 't land

Afgaande op het aantal abonnementen is de Great Old de populairste ploeg van Antwerpen. Of concreter gesteld: het trekt de meeste toeschouwers. Vorig seizoen, na dertien jaar terug in eerste klasse, begon Royal Antwerp FC met ruim 10.000 abonnees en trok het gemiddeld 11.700 toeschouwers per wedstrijd. De buren van Beerschot Wilrijk haalden in hun eerste seizoen in 1B ook mooie c...