Antwerp promoveert na dertien jaar naar eerste klasse

Bij de rust stond er 1-1 op het scorebord op Schiervelde. Op het halfuur had ex-Bruggeling Tuur Dierckx The Great Old tegen de gang van het spel in op voorsprong gebracht. De flankaanvaller rondde na een snelle tegenaanval over de linkerflank een afgemeten voorzet van Geoffry Hairemans knap af.

Wie dacht dat het tegendoelpunt de doodsteek zou zijn voor de West-Vlamingen, kwam al snel bedrogen uit. Vijf minuten later bracht Baptiste Schmisser na een hoekschop de bordjes alweer in evenwicht.

Schmisser drukte zijn stempel op deze finalewedstrijden, want vorige week scoorde de Fransman op de Bosuil ook al het belangrijke uitdoelpunt voor de bezoekers. Opvallend, Schmisser is een oud-speler van de Antwerpenaren.

Net na de pauze had Faris Haroun, die voor de wedstrijd vernam dat hij vader was geworden, de doodsteek kunnen geven voor Roeselare. De trap van de ex-Rode Duivel belandde echter tegen de paal. Het was slechts uitstel van executie voor Roeselare, in de tachtigste minuut nam invaller Stallone Limbombe met een knal in de verste hoek alle twijfels weg.

Zowel de Antwerp-fans in het uitverkochte Schiervelde als de supporters voor de schermen in het Bosuilstadion mogen na liefst dertien jaar wachten eindelijk de titel en de terugkeer naar de hoogste afdeling vieren. Vorig seizoen miste Antwerp op een haar na de titel.

In de Jupiler Pro League nemen ze de plaats in de huidige rode lantaarn Moeskroen of Westerlo, de voorlaatste in de stand. Wie er degradeert, wordt zondagnamiddag beslist. Dan ontvangt Westerlo ploeg in vorm Racing Genk, terwijl Moeskroen op bezoek gaat bij de buren uit Kortrijk. Roeselare, dat van 2005 tot 2010 in eerste klasse speelde, komt dit seizoen nog uit in Play-off II.