Antwerp stelt Luciano D'Onofrio aan als sportief directeur

Dat is bekendgemaakt tijdens een persconferentie op de Bosuil.

Luciano D'Onofrio is vooral bekend als de voormalige sterke man van Standard die de Luikse traditieclub weer naar sportieve successen bracht in de jaren 2000, met als kroon op het werk de landstitel in 2008 en 2009.

Hij is ook een succesvol, maar omstreden, spelersmakelaar.

Netwerk

'We hebben professionele hulp nodig om stap voor stap sportief op te klimmen met deze club', stelde Antwerp-geldschieter Paul Gheysens. 'Zonder de internationale ervaring en het netwerk van iemand als Luciano D'Onofrio zou het een eeuwigheid duren om Antwerp verder uit te bouwen.'

'Het project dat meneer Gheysens me uit de doeken gedaan heeft, heeft me zin gegeven in deze uitdaging', stak D'Onofrio van wal. 'Er zijn enkele gelijkenissen met Standard, in die zin dat ook hier iets moet opgebouwd worden om op lange termijn competitief te blijven in eerste klasse. Ik had ook al eerder gezegd dat een stad als Antwerpen een enorm potentieel heeft en een mooi project verdient.'

Ervaren trainer

Binnen enkele dagen hoopt Antwerp eindelijk een nieuwe T1 te kunnen voorstellen. 'Dat moet iemand met internationale ervaring zijn', geeft Gheysens aan.

'Wim De Decker heeft het hier goed gedaan in tweede klasse en had het misschien ook gekund, maar we willen dat risico niet nemen: als het hier de eerste wedstrijden niet zou lukken, zou zijn trainerscarrière al voorbij kunnen zijn. Nu krijgt hij de kans om nog wat ervaring op te doen voor hij een volgende stap zet.'

Extrasportief

Ook in het extrasportieve verhaal verandert er wat bij The Great Old: de familie Gheysens blijft zich concentreren op de investeringen in het stadion en het 'fangedeelte', CEO Patrick Decuyper spitst zich voortaan vooral toe op de jeugdacademie en het commerciële aspect.