'Antwerp wil en zal geen grijze club zijn'

S/VM: Slechts zeven Belgische trainers zullen aan het komende seizoen beginnen in onze eerste klasse. Een dieptepunt. Ligt dat aan de kwaliteit van onze trainers of mag er toch met de vinger gewezen worden richting clubs?

Jacques Sys: 'Het is een feit dat Belgische trainers zelden vernieuwend zijn, ik zie te veel eenheidsworst. Nieuwe impulsen komen in onze competitie meestal van buitenlanders. Zoals Trond Sollied, ondertussen ook alweer enkele jaren geleden. En de paar jonge kroonprinsen die dan toch wisten door te stoten, stagneerden in hun evolutie. Denk aan Glen De Boeck en Bob Peeters. De laatste nieuwe naam die zijn kans kreeg en potentie toonde was Stijn Vreven bij Waasland-Beveren, maar dan merk je dat die al snel geofferd wordt wanneer de resultaten wat tegenvallen - terwijl hij nadien bij NAC Breda demonstreerde iets in zijn mars te hebben.

'Het grote euvel in onze vaderlandse trainerswereld is het gebrek aan doorstroming van trainerstalent. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid, want ook de clubs kunnen daar een belangrijk aandeel in hebben. Jeugdopleiding is uiteraard belangrijk, maar misschien moeten ze toch ook meer oog hebben voor de opleiding van trainers. Mensen die binnen de club gevormd worden, binnen een bepaalde filosofie, en doorstromen vanuit de jeugdafdelingen om dan uiteindelijk hun kans te krijgen bij het eerste elftal. Zoals Ajax nu bijvoorbeeld deed door Marcel Keizer aan te stellen als opvolger van Peter Bosz. Zulke constructies zie je niet of amper bij onze Belgische clubs. Club Brugge kiest ook liever voor Ivan Leko dan Philippe Clement zijn kans te geven als hoofdtrainer. Het gevolg daarvan is dat er in België amper verjonging is in het trainerswereldje. Absoluut een aandachtspunt en iets waarover we ons zorgen moeten maken. Want met buitenlanders is het toch ook heel vaak afwachten wat ze gaan brengen - het zijn zelden de toppers die naar hier komen.'

S/VM: FC Antwerp stelde afgelopen week zijn nieuwe cluborganigram voor. Met enkele verrassende namen: plots krijgt Luciano D'Onofrio het daar voor te zeggen en hij stelde meteen Lászlo Bölöni aan als nieuwe T1. Wim De Decker wordt assistent-trainer. Welke verwachtingen schept dat?

'Dat het niet saai zal worden. Antwerp wil geen grijze club zijn en zal dat ook niet zijn. Bölöni is een onvoorspelbare coach en rond D'Onofrio hangt toch ook een zweem van onduidelijkheid. Gezien diens reputatie en het feit dat hij al enkele jaren uit het voetbal verdwenen leek, is de keuze voor D'Onofrio opmerkelijk. Maar los daarvan zijn het twee vakmensen. Dat bewezen ze bij Standard destijds. Bölöni maakte Standard kampioen en liet hen zelfs beter voetballen dan onder Michel Preud'homme. D'Onofrio maakte van Standard opnieuw een succesvolle club dankzij zijn uitgebreide adressenboekje. Ik ben benieuwd of hij bij Antwerp hetzelfde kan realiseren. Hij zal nu moeten bewijzen of hij daadwerkelijk zo een invloedrijk netwerk heeft om ook Antwerp weer groot te maken.

'Want dat bewijst de aanstelling van die twee wel: Antwerp wil meteen een impact hebben bij hun terugkeer in eerste klasse, met PO1 en een nieuwe stadion als ultieme drijfveren. Ze zijn begonnen aan een avontuur waarvan de uitkomst moeilijk te voorspellen valt. Ik heb de indruk dat ook veel Antwerpfans de kat nog een beetje uit de boom kijken, al zal de vlam daar snel in de pan schieten als de resultaten volgen.'

S/VM: AA Gent snoept Franko Andrijasevic weg voor de neus van Standard en betaalt voor de Kroatische international liefst vier miljoen euro. Een clubrecord. Nadat het eerder ook al ruim 3,5 miljoen euro betaalde voor Mamadou Sylla van Eupen. Illustreren die transfersommen de nieuwe status van de Buffalo's?

'Toch wel. Ze hebben hun voet gezet naast die van Anderlecht en Club Brugge - ook al hebben ze nog een lange weg te gaan om de traditie van die clubs te evenaren. Het is duidelijk dat de Buffalo's zich niet meer opzij willen laten drummen. Die hogere transfersommen zijn daar een gevolg van. Bij Gent hebben ze vorig seizoen gemerkt wat voor impact het vertrek van sterkhouders Kums, Depoitre en Sels had en dat je dan moet investeren om je aan de top te kunnen handhaven. Dat deden ze al met enkele geslaagde wintertransfers en die lijn trekken ze nu door.

'Op die manier drukte Hein Vanhaezebrouck toch ook weer zijn stempel, want vroeger klaagde hij over dat gebrek aan slagkracht op de transfermarkt en nu krijgt hij zijn zin. Een stijlbreuk die Vanhaezebrouck zelf heeft afgedwongen binnen die club. AA Gent toonde in de play-offs al dat het over een goeie ploeg beschikt, als Vanhaezebrouck daar doelgericht mee werkt, doet Gent straks zeker mee voor de titel.'