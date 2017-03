Antwerp wil zijn gesubsidieerde tribune 1 vervangen

Antwerp heeft het plan om tegen het begin van volgend seizoen een nieuwe tribune 1 te bouwen op de Bosuil. Volgens CEO Patrick Decuyper is dat nodig om sponsors voortaan 'deftig te ontvangen'. Het plan is frappant omdat Antwerp diezelfde tribune pas in 2014 en 2015 helemaal renoveerde, nadat ze eind 2013 om veiligheidsredenen dicht moest. Bovendien kreeg Antwerp voor de renovatie 900.000 euro van de stad en 250.000 euro van de Vlaamse Gemeenschap. Dat overheidsgeld is dus naar een tribune gevloeid die minder dan twee jaar na haar heropening zou afgebroken worden.

Yorik Torreele, Chief Operating Officer van de club, wijst erop dat de renovatie van tribune 1 al begonnen was vóór Decuyper en hij medio 2015 neerstreken op de Bosuil. Het nieuwe bestuur kon de tribune dus niet meer herwerken naar haar eigen wensen. 'De renovatie gebeurde met de bedoeling om tribune 1 te heropenen,' zegt Torreele aan Sport/Voetbalmagazine, 'niet met de bedoeling om een verdere stap te zetten in het Belgische voetbal.' De COO wijst er ook op dat niet Decuyper de subsidieaanvragen indiende. 'Dat gebeurde door het vorige bestuur. En sowieso was die steun niet buitensporig. Hier konden 2300 mensen twee jaar lang van die vernieuwde tribune genieten. Zonder die tribune hadden wij de promotie naar Betaald Voetbal 1A niet kunnen realiseren. Bovendien zat in de deal rond die 900.000 euro ook dat wij samenwerken met de stad rond sociale projecten, een duidelijke verplichting die geëvalueerd wordt door een stuurgroep.'

Schepen van Financiën Koen Kennis (N-VA) wil niet veel commentaar kwijt over de intentie van Antwerp om tribune 1 nu weer tegen de vlakte te gooien: 'Formeel weten wij nog niet wat de club gaat doen. Sowieso vel ik geen oordeel. Ieder moet zijn eigen huishouden op een deftige manier op orde houden.'

Bosuil

De aankondiging van Antwerp kwam er enkele dagen nadat Bart De Wever (N-VA) het dossier rond een nieuw voetbalstadion in Antwerpen weer bovenhaalde. Net als zijn voorganger, Patrick Janssens (sp.a), denkt de burgemeester aan een gemeenschappelijk stadion voor Antwerp en Beerschot Wilrijk, de andere grote club in de stad. Antwerp reageerde door te stellen dat de club zeker met de stad in dialoog zou gaan, maar verwees meteen ook naar zijn eigen plannen: 'We kiezen voor een gefaseerde aanpak, waarbij gewerkt wordt richting een nieuw stadion. (...) Zo bouwen we op de heilige grond van de Bosuil permanent aan de toekomst van Royal Antwerp FC.'

Daarmee lieten Decuyper en co uitschijnen dat ze een nieuwe tribune 1 als opmaat zien voor een volledig nieuw stadion op de Bosuil. 'Nee', zegt Torreele. 'Terwijl we voluit willen luisteren naar de stad, willen we niet nalaten om te groeien. Maar in het huidige stadion is de groeimarge beperkt. En sowieso zal de site in Deurne altijd het hart van de club blijven.'