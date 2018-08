Arnaut Danjuma Groeneveld: 'Ik was een druk jongetje en vond rust in de islam'

Je bent moslim, hoe is dat gekomen?

GROENEVELD: 'Veel mensen denken dat ik bekeerd ben, maar ik ben vanaf mijn geboorte moslim. Mijn vader is dat geworden toen hij met mijn moeder wilde trouwen. Zij is meer religieus dan hij. Hoe wij er als kinderen vorm aan geven, daarin zijn we vrij. Als de een jood wil zijn, is hij jood, en als de ander christen wil zijn, is hij christen.

Hoe oud was je toen je je vragen ging stellen bij welk geloof bij jou past?

GROENEVELD: 'Veertien, vijftien jaar. Daarvoor was ik wel moslim, maar niet in de praktijk. Ik heb als jongetje dingen gezien, veel meegemaakt. Die gaan in je hoofd zitten, ik zat met vragen waarop ik een antwoord zocht, maar vooral zocht ik naar rust. Ik was een druk jongetje. Die rust vond ik in het geloof. Ik bid vijf keer per dag en in de Koran lees ik verhalen die me vertrouwen geven. Ik heb het geloof echt zelf ontdekt, de islam als mijn religie is mijn eigen keuze.'

Hoe heb je dat gedaan?

GROENEVELD: 'Ik dacht niet: ik ben als moslim geboren, dus ben ik islamitisch. Neen, zo zit ik niet in elkaar. Ik wilde me verdiepen in andere religies en dan pas een keuze maken of ik daarin zou vinden wat ik zocht. Ik heb de Bijbel gelezen, gedeeltelijk, me in het jodendom verdiept en documentaires gekeken. Ik voelde: de wijze en manier waarop de islam in elkaar zit, is voor mij de juiste. Bijvoorbeeld de pelgrimstocht naar Mekka, al die mensen komen bij elkaar voor hetzelfde doel. Het samenzijn en het samen beleven van het geloof heeft me naar de islam getrokken.'

Je naam Arnaut Groeneveld is oer-Hollands, je tweede naam Danjuma is je islamitische naam. Hoe noemen we je nu het beste?

GROENEVELD: 'Beide, met mijn volledige naam: Arnaut Danjuma Groeneveld.'

Wat was de reden om met Danjuma te gaan spelen?

GROENEVELD: 'Ik had er baat bij om mijn naam te wijzigen. De reden houd ik privé. Als ik dat zeg, krijg ik er weer reacties op. Ik hoorde van vrienden nu ook dat er werd geschreven dat ik zo probeerde voor het Nigeriaanse elftal uit te komen. Dat is helemaal niet de intentie geweest, ik had daar een persoonlijke reden voor. Maar die houd ik voor mezelf.'

Mayke Wijnen