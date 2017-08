Bailly: 'Ik beleefde twee fantastische jaren bij Celtic'

In twee jaar bouwde Bailly bij Celtic een mooi palmares op: twee titels, de Schotse beker en de Ligabeker. Hij speelde wel slechts vijf wedstrijden het eerste seizoen en vorig seizoen geen enkele minuut. Welke balans maakt hij zelf op?

'Ik wist op voorhand dat het niet eenvoudig zou worden om eerste doelman te zijn', vertelt de goalie in een gesprek met Sport/Voetbalmagazine. 'Het was een uitdaging die ik wilde aangaan. Ik had hetzelfde kunnen doen als veel Belgische voetballers: rustig bij mijn kleine clubje blijven, geen risico nemen en zeker zijn van mijn plaats. Zo zit ik niet in elkaar. Ik heb een geweldige tijd gehad in Leuven, maar als je een aanbieding krijgt van een club als Celtic Glasgow, dan twijfel je geen seconde.'

'Het palmares dat ik nu heb, kan niemand mij afnemen. Niet veel voetballers kunnen zeggen dat ze twee jaar bij zo'n grote club zaten en prijzen pakten. Ik heb nergens spijt van, ik ben zelfs heel blij met de beslissing die ik nam. Zelfs al speel je niet, Celtic blijft een naam die in de hele wereld gekend is.'

Titularis

Titularis worden, bleek echter een te moeilijke opdracht in het recordbrekende team van Brendan Rodgers. Bailly: 'Soms zat ik op de bank, meestal in de tribune, maar ik heb altijd de voorbereiding en de verplaatsingen meegemaakt, zelfs in de Champions League. Op elk moment moest ik klaar staan voor het geval een van de twee andere keepers zich zou blesseren tijdens de opwarming. Het waren twee fantastische jaren.'

Uiteindelijk verkoos hij om deze zomer terug te keren naar België. Hij verbrak zelf zijn contract bij Celtic, zonder dat hij op dat ogenblik al een andere club had. Daar was een duidelijke reden voor, zo legt hij uit: 'Ik dacht niet zozeer aan mijn toekomst als voetballer, wel aan mijn kinderen. Omdat ik gescheiden was van mijn vrouw, zag ik hen de afgelopen twee jaar heel weinig. Ik verdiende goed mijn boterham bij Celtic, maar het knaagde dat ik mijn kinderen niet zag opgroeien. Een grote club, een mooi huis en een mooie auto volstonden niet om me gelukkig te maken.'

'Ik nam een risico, dat klopt. De kans bestond dat ik geen ploeg meer zou vinden. Uiteindelijk toonden meerdere clubs interesse en moest ik kiezen. In het buitenland kon ik meer verdienen dan bij Excel Mouscron, maar ik verkoos voor 5000 euro minder dicht bij mijn familie te zijn. Alleen voor een geweldig financieel aanbod uit China of zo had ik een nieuw buitenlands avontuur zien zitten. Bij Mouscron, in een competitie die ik ken, wil ik bewijzen dat ik niet bij Celtic Glasgow zat voor mijn mooie ogen.'

