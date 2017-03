Balette (AA Gent): 'We nemen Genk serieus, maar onze focus ligt toch op KV Mechelen'

"Mijn terugkeer naar Gent was geen vlucht van Peter Maes of van KRC Genk", maakt Peter Balette (55) duidelijk in Sport/Voetbalmagazine. "De technische staf werkte prima samen en Genk blijft een prachtige club, ze brengen goed voetbal."

Waarna hij een beetje uitleg geeft bij de 'maar' die daarop moet volgen. "Ik had een voorgevoel dat het er ooit zou ontploffen: de chemie tussen trainer en bestuur was niet zoals ze zou moeten zijn. Na vergaderingen met Dimitri De Condé en Patrick Janssens merkte je geregeld dat Maes zich niet begrepen voelde. De visies stemden niet overeen. Die spanning was van bij het begin aanwezig. Om eerlijk te zijn: dat speelde mee in mijn afweging toen Gent me het voorstel deed om terug te keren."

Balette zat er tussen twee vuren: enerzijds was hij close met sportief directeur De Condé, die hij nog als speler gekend hebt bij Heusden-Zolder, anderzijds was hij de assistent van Maes. Balette: "Inderdaad. Dimitri heeft me naar Genk gehaald. Ik eet niet graag van twee walletjes, bij de ene dit zeggen en bij de andere dat. Zo functioneer ik niet. Het is niet de hoofdreden waarom ik terugkeerde naar Gent, maar het speelde zeker mee. Deze zomer al stelde ik me de vraag: wat als Peter moet opstappen, wat gebeurt er dan met de technische staf? Akkoord, Genk zag me als opvolger vanPierre Denier en als iemand voor de lange termijn, maar toch..."

Hij onderhoudt nog goede contacten bij Genk, vooral met de kinesist en de clubdokter, maar echt uitkijken naar het Europese treffen tussen beide ploegen doet hij niet. Daar zit onder andere de belangrijke competitiewedstrijd tegen KV Mechelen voor iets tussen. "Wij hebben van hogerhand genoeg signalen gekregen dat play-off 1 superbelangrijk is voor ons. Anderzijds ga je ook niet verklaren dat je geen Europese kwartfinale of halve finale wilt spelen."

Voor Genk moet de Europa League het seizoen redden. Balette: "En dat zorgt misschien voor meer druk bij hen. Welke invloed heeft dat op zo'n jonge ploeg? Dat valt af te wachten. Uiteraard nemen we Genk serieus, maar onze focus ligt toch op KV Mechelen."