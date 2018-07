Bart Verhaeghe: 'Deze Rode Duivels, dat is de American Dream op Belgisch niveau'

Er zijn al heel veel mensen op hem afgestapt om die vraag beantwoord te zien, erkent Bart Verhaeghe. 'Ik denk dat ons land een mengelmoes is geworden van heel veel rassen, zoals dat ook is met Zwitserland en Frankrijk. Dat maakt de ploeg speciaal. Vaak zijn het ook jongens die hun droom nastreven, waarbij voetbal iets is waarmee ze in het leven vooruit konden gaan. Die kans grijpen ze dan ook. Het is de American dream op Belgisch niveau. Ze kennen elkaar al lang en het momentum hier is er gekomen omdat ervaring en maturiteit samenvloeien.

'Stilaan zit er ook visie en structuur achter dat alles. Want nu moeten we vooral niet gaan beweren: 'Kijk eens, we hadden de visie en de structuur en zie eens wat er is uitgekomen.' Het zou onjuist zijn om dat te stellen. Wat wél juist is: we zijn de visie en de structuur aan het installeren op basis van het succes dat er is. We hebben de kwaliteiten van de spelers en de sportieve resultaten van het team aangegrepen om er een duurzame voetbalvisie voor te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat deze generatie, die een katalysator is voor ons Belgisch voetbal, opvolging krijgt op lange termijn. Dat doe je door een professioneel plan op te maken. Bijvoorbeeld door de beste kandidaten te selecteren om je visie te implementeren. Zoals met Roberto Martínez, Graeme Jones, Thierry Henry en Richard Evans. Niet noodzakelijk Belgen dus. Want ik wist: als we verder doen met Wilmots II, bij wijze van spreken, blijven we hangen in een typisch Belgisch verhaal: als coach uit eigen land ben je sowieso té gevoelig voor kritiek, je kan daar niet zo makkelijk afstand van nemen. Dat is het grote voordeel van een buitenlandse coach. Die gaat op een andere manier om met de druk van het land waarvoor hij werkt.

'Bovendien wilde ik het Belgisch voetbal naar een hoger niveau trekken door er op een wetenschappelijke manier mee om te gaan. En daar was de huidige staf in onze ogen uitermate geschikt voor. Niet dat we die in België niet hebben, integendeel, maar die krijgen dat moeilijker verkocht. Maar laat ons niet vergeten: zonder zo'n goeie generatie voetballers kregen we allicht niet de mogelijkheid om te kiezen uit zoveel goeie buitenlandse coaches. Op de shortlist van twee jaar geleden stonden trouwens alleen maar buitenlanders. Ik kan het wat vergelijken met Club Brugge. De eerste keer dat we een trainer zochten, moesten we zelf bellen. Mocht ik nu van trainer veranderen, zullen ze hun weg naar ons wel vinden.'

Toekomst verzekerd

Volgens Verhaeghe, als vicevoorzitter van de KBVB aan zijn eerste WK toe, oogt de toekomst van onze Belgische nationale ploeg mooi. Zelfs als deze 'gouden generatie' afzwaait. Wij als federatie moeten EURO 2020 en de doelstellingen nadien voorbereiden. In de Nations League gaan we jongens testen, de groep zal vervellen maar weer sterker worden, daar dient die nieuwe competitie voor. Mij is het te doen om het duurzame verhaal van het Belgische voetbal. Frankrijk heeft meerdere generaties gehad, wij zijn té veel over de sterren van vandaag bezig. Geloof nu een keer dat wij sterker kunnen zijn dan één generatie. De innovatie die we met de voetbalbond doorduwen is cruciaal voor een duurzame lijn. Wij staan en vallen niet met één speler of trainer. Club Brugge stond en viel niet met Michel Preud'homme. De Rode Duivels ook niet. Natuurlijk heb ik ongelooflijk veel ontzag voor het voetbal van Hazard, Lukaku of De Bruyne, maar het team is belangrijk. Je moet prestaties halen en dat zijn we hier aan het doen. De technische commissie en de bondscoach spelen daar nu een belangrijke rol in om dat verhaal overal uit te dragen.

'Geloof me, ik ben helemaal niet pessimistisch over de toekomst. Er ís veel talent. Alleen is het moeilijk om die jonge spelers goed te begeleiden in hun club. Het is fysiek erg zwaar, maar ook de mentale weerbaarheid is niet te onderschatten. De stappen die spelers maken tussen hun 18 en 22 jaar zijn moeilijk. Het is een grote uitdaging om te overleven in het profvoetbal. Talent is er genoeg, we moeten vooral kijken op welke manier we hen kunnen begeleiden tot profvoetballer. Kijk naar deze generatie. Jullie hebben daar allemaal over geschreven en maar goed ook. Waar heeft Nacer Chadli gevoetbald? In Nederland, bij AGOVV. Dries Mertens, Mousa Dembélé, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen,... Niet de glamour en glitter van de topclubs, maar bij RKC, Willem II,... Ik hoop dat al die jonge talenten daar eens goed naar kijken en zeggen: het is geen oneer om in Nederland tegen de degradatie te voetballen. Allemaal moeten ze hun ego opzijzetten en ergens gaan spelen. Dát verhaal moeten we brengen. Gebruik je talenten en ga voor een club waar je kan groeien op het veld. Word Brandon Mechele. Knok, ga naar Sint-Truiden. Op zo'n moment haken velen af. Maar dat we nog veel talent hebben? Zeker weten, dat zie ik in mijn eigen academie in Brugge en bij de nationale jeugdelftallen. Jacky Mathijssen zal, als opvolger van Gert Verheyen bij de U19, onze mannen de grinta bijbrengen. Talent goed begeleiden en laten spelen: daar ligt voor mij de uitdaging.'