'Bart Verhaeghe weet waar de ambities van Roberto Martínez liggen: niet bij EURO 2020'

Ziezo. De tweede opeenvolgende deelname aan het WK is een feit, de dertiende in totaal. Niet dat we er een seconde aan twijfelden - zoveel vertrouwen straalt deze generatie Rode Duivels wel uit - maar voor het eerst in de geschiedenis al op twee speeldagen van het einde van de groep, is mathematische zekerheid mooi. Afgedwongen op verplaatsing bij één van de grote concurrenten, net als vier jaar geleden in Zagreb.

