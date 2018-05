Batshuayi: 'Martínez is de goede coach op het goede moment'

Michy Batshuayi over...

... zijn horrorblessure:

'Ik dacht meteen aan de breuk die Djibril Cissé opliep (Cissé miste het WK 2006 door die blessure, nvdr). Ik lag op de grond en ik durfde niet naar mijn been te kijken. Ik had mijn enkel horen draaien en ik dacht: als ik kijk, zal ik iets verschrikkelijks te zien krijgen. Enkele ploegmaats probeerden mij overeind te helpen, maar het deed zoveel pijn dat ik hen vroeg om mij los te laten. Daarna sloeg de pijn om in schrik. Op een bepaald moment heb ik toch gekeken en toen zag ik dat mijn been niet krom was.

'De dokter vertelde dat ik bij zo'n botsing gemakkelijk mijn knie had kunnen bezeren, maar ik had geluk dat mijn benen behoorlijk gespierd zijn. s' Avonds was de pijn al verdwenen. Ik ben pas de ernst van de situatie beginnen in te zien toen ik op het internet artikels zag passeren waar er getwijfeld werd aan mijn deelname aan het WK.

'Ik moet God bedanken dat ik nooit een zware blessure heb gehad in mijn carrière en daardoor was ik er zeker van dat het deze keer ook niet veel voorstelde. Na de match tegen Schalke dacht ik maar aan één ding: mijn comeback op het veld.'

... zijn uitleenperiode bij Borussia Dortmund:

'Bij Dortmund vond ik alles wat ik nodig had om te presteren. Ik voelde dat ze echt op mij rekenden, ik voelde het vertrouwen van de trainer, de spelers... Je zag in hun ogen dat ze blij waren dat ik voor hen speelde. In de Premier League wordt er op verdedigend vlak iets compacter gespeeld, maar voor de rest lijken de twee competities op elkaar. In Duitsland zijn de fans en de stadions ongelooflijk. En dan heb ik het niet eens over ons publiek. Ze doen mij denken aan Marseille. Het doet pijn om zoiets te zeggen, maar de fans kunnen de spelers nog meer bij de keel grijpen dan bij Marseille. Allez, toch het Marseille dat ik gekend heb.'

... het WK in Rusland:

'We moeten maar eens tonen waarom we de 'gouden generatie' genoemd worden. Op het EK werden we gewipt door een goed Wales. In Rusland wil ik niet opnieuw met het gevoel achterblijven dat we geklopt werden door een ploeg die qua intrinsieke kwaliteiten niet in de buurt van België komt. Zowel bij Chelsea als bij Dortmund zijn de spelers onder de indruk van ons potentieel. Ze zien dat alle posities, van de doelman tot de aanvalslinie, sterk bezet zijn. Daarmee dwing je ontzag af.

'We zijn overtuigd dat we iets kunnen neerzetten op dit WK. En weet je waarom? Omdat veel spelers na het WK zullen afhaken. Het is voor die jongens de laatste kans om te schitteren. Ik heb veel respect voor Roberto Martínez. Ik denk dat Martínez op tactisch vlak iets scherper uit de hoek kan komen dan Wilmots. Als hij met iets niet akkoord gaat, dan zal hij ook niet twijfelen. Hij heeft veel persoonlijkheid. Ik zou zeggen: hij is de goede coach op het goede moment. Daar ben ik honderd procent van overtuigd.'