Bayat: 'Wilmots was een bondscoach die een groep spelers selecteerde, Roberto is veel meer.'

Mehdi Bayat over...

... de vervanging van Marc Wilmots door Roberto Martínez als bondscoach:

'Eén van de eerste dossiers die op mijn bureau belandde, was: afscheid nemen van Marc Wilmots. Ik trap een open deur in door te stellen dat we niet op dezelfde golflengte zaten. Zijn verhaal was uitverteld en bovendien strookte de nieuwe visie van de beperkte technische commissie, vertegenwoordigd door Bart Verhaeghe, Chris Van Puyvelde en mezelf, niet meer met de zijne. Punt. We hebben eerst een oproep gedaan om een kandidatuur te stellen. Dat heeft iedereen in lachen doen uitbarsten, herinner ik me. Daarop hebben we een shortlist opgesteld en zijn we met iedereen op die lijst gaan praten (Ralf Ragnick, Rudi Garcia, Louis van Gaal en Dick Advocaat stonden ook op dat lijstje, nvdr). Na die gesprekken hebben we gekozen. Het bleek dat Roberto ons alle drie had overtuigd. Marc Wilmots was een bondscoach die een groep spelers selecteerde, Roberto is veel meer. Hij is betrokken bij de dagelijkse ontwikkeling van het Belgisch voetbal, komt geregeld naar Tubeke, praat met andere spelers. Roberto Martínez werkt alle dagen voor de voetbalbond. Hij is voltijds in dienst, iets wat niet altijd het geval was bij zijn voorgangers. Hij helpt ons ook binnen de Pro League, hij was bijvoorbeeld de man die de clubs aanmoedigde om hun fysieke data voor elkaar ter beschikking te stellen. In het begin was daar argwaan over, nu is iedereen daarover zeer tevreden. Hij trekt het niveau van het hele Belgische voetbal mee op. En wat ook opvalt: twee jaar na dat eerste gesprek is hij nog steeds dezelfde mens.'

... de discussie rond de portretrechten van onze Rode Duivels:

'Bart was in die onderhandelingen strikt en rechtuit, zoals dat moet vanuit zijn ervaring. Hij is zeer patriottisch ingesteld. Achteraf bekeken leek de communicatie in het begin misschien fout, maar ze is later zeer nuttig gebleken. Ik ben na hem gekomen en heb zijn verhaal iets anders verwoord. Dat heeft gewerkt. Maar als Bart in het begin niet zo hard was geweest, dan hadden we nu misschien niet het akkoord bereikt dat deze spelers zelf ook wilden. Dat wil ik benadrukken. Zij hebben perfect begrepen dat de deal die onderhandeld was onaanvaardbaar was. Een schandaal.'

... de periode dat hij genoemd werd als opvolger van Herman Van Holsbeeck bij Anderlecht:

'Daar zijn met Herman (Van Holsbeeck, nvdr) diverse gesprekken over geweest en verschillende opties zijn serieus bepraat. Maar: ik heb altijd gezegd dat ik in de eerste plaats carolo ben. En ik vergeet een ding niet: als ik niet bij Charleroi was, dan zou ik nooit geraakt zijn waar ik nu sta.'