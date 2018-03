Beerschot Wilrijk likt zijn wonden

Beerschot Wilrijk moet het volgende maand zonder verdedigende middenvelder Tom Pietermaat stellen in de promotiefinale tegen Cercle Brugge, dat zaterdag de tweede periodetitel pakte. Pietermaat liep zaterdag een enkelbreuk op in de wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven. Met hem verliest trainer Marc Brys een sterkhouder. 'Eerder dit seizoen moesten we hem al eens negen matchen missen', aldus Brys....