Beerschotsupporter zwaargewond en vernielingen na voetbaltopper

De man viel van een reling aan het voetbalveld.

'De man is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar zijn toestand is niet kritiek', aldus Dirk Van Nuffel in gesprek met de VRT. 'Er was meteen een dokter ter plaatse, maar de man is wel even buiten bewustzijn geweest'.

Aan Belga preciseerde de korpschef dat Cercle-supporters het voetbalveld bestormden na het laatste fluitsignaal. 'Sommige supporters stelden provocatief gedrag naar de tribune waar de Beerschot-supporters zaten. Eén Beerschot-supporter die op een reling was gekropen, viel vervolgens naar beneden. Hij maakte een lelijke val en werd afgevoerd naar het AZ Sint-Jan. Maar volgens de jongste berichten zou zijn toestand niet meer kritiek zijn'.

Persparking

Na de wedstrijd slaagden Beerschot-supporters erin ook door te dringen tot de persparking van het stadion. Van Nuffel: 'Ze beschadigden daar - voor zover mij op dit moment bekend is - zeker één captatiewagen van VTM, maar mogelijk ook één van de VRT. Intussen is alles weer rustig. Er waren geen confrontaties met Cercle-supporters. Inmiddels zijn de bussen met de Beerschot-supporters alweer vertrokken.'

'Er was een poort blijven openstaan die eigenlijk niet open had mogen staan', aldus Van Nuffel bij de VRT. 'Dat was de verantwoordelijkheid van de organisatie'.