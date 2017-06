Beijing Rehne FC zoekt Belgische jeugdcoaches

Beijing Rehne FC is de club van de broer van de eigenares van SV Roeselare. Vorig seizoen verbleven drie beloften van die Chinese tweedeklasser op Schiervelde. Slechts een van hen, Sun Weizhe, trok zich behoorlijk uit de slag en kreeg in play-off 2 als beloning zelfs enkele invalbeurten bij de eerste ploeg. Maar dat experiment zal komend seizoen niet meer herhaald worden.

"We zullen anders gaan werken", zegt Johan Plancke, CEO en minderheidsaandeelhouder van SV Roeselare. "We nodigden nu drie jongens uit die we nog geen contract gaven, maar die we in de voorbereiding zullen laten meetrainen en meespelen om eerst hun niveau te kunnen inschatten. Ze zijn ook iets ouder dan 18, 19 jaar. Ook dat is een bewuste keuze. Sowieso zie je in 1B nog weinig of geen spelers van die leeftijd. Daarvoor zijn de belangen te groot geworden. Twee van hen zijn 22 jaar. Het zijn dit keer ook geen spelers van Beijing Rehne. Halverwege juni komen ze in Roeselare aan, met een toeristenvisum van drie maanden, enkele dagen voor de start van de voorbereiding op 21 juni."

Hij kreeg intussen van de familie Dai de vraag om bij Beijing Rehne FC mee te helpen in de jeugdopleiding. "Een van de opdrachten is twee Belgische trainers te zoeken om daar Chinese jeugdcoaches te begeleiden en op te leiden op de manier waarop wij in België werken en naar het voetbal kijken. Te beginnen met iemand die in een eerste fase naar ginder wil gaan voor drie of zes maanden of zelfs een jaar."

Anderzijds komen er komende zomer Chinese jeugdploegen op stage naar Schiervelde. "Jongens van twaalf à dertien jaar, voor twee à drie weken, wellicht in augustus", aldus Plancke. "Ze zullen met ons meetrainen, wedstrijdjes spelen en wat cultuur opsnuiven. We beschikken over de installaties en over de keuken om dat op te vangen. Met bevriende clubs uit de regio zullen we daarvoor ook een minitoernooitje in elkaar steken."