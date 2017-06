Belgen boeken zuinige 2-1 thuiszege tegen Tsjechië

In een iets meer dan voor de helft volgelopen stadion opende Michy Batshuayi na 25 minuten de score in deze onofficiële interland, na mistasten van Kevin De Bruyne kwam de gelijkmaker van Michael Krmencik vier minuten later uit het niets.

Na de pauze maakten de invallers meteen het verschil: na een actie van Kevin Mirallas kopte Marouane Fellaini een hoekschop van Dries Mertens tegen de netten. Nadien verwaterde het spel opnieuw - ook in de eerste helft hadden de Belgen maar een halfuur hun wil kunnen opleggen - al kwamen er nog wel kansen aan beide kanten. Gescoord werd er niet meer en dus eindigde de partij op een zuinige, maar logische 2-1.

Voor de Rode Duivels was het de eerste zege in een oefenwedstrijd onder bondscoach Roberto Martinez. Eerder werd er verloren tegen Spanje en waren er draws tegen Nederland en Rusland.

Na deze generale repetitie staat er voor de Rode Duivels vrijdagavond een WK-kwalificatiewedstrijd op het programma. Op de zesde speeldag verdedigen ze in de Estse hoofdstad Tallinn hun leidersplaats in groep H. Met dertien op vijftien leiden de Belgen voor Griekenland (11) en Bosnië-Herzegovina (10).