België-Gibraltar allicht uitverkocht. Maar daarna?

Op 31 augustus begint de nationale ploeg aan de laatste reeks kwalificatiewedstrijden voor het WK. Tegenstander is Gibraltar, plaats van afspraak Sclessin. 's Anderendaags is er in Brussel immers de Memorial Van Damme, die wél nog in het Koning Boudewijnstadion kan doorgaan. Kan de wedstrijd tegen een amateurploeg wat volk naar Luik lokken? Blijkbaar wel. Vandaag zijn al 17.000 tickets de deur uit, signaleert de KBVB. En dat terwijl de officiële kaartenverkoop nog niet eens is begonnen, dat is iets voor donderdag 10 augustus. De 17.000 gingen naar de supportersclubs en ...